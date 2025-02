La reacción del periodista argentino Flavio Azzaro al clásico Nacional vs Peñarol: "¿Qué carajo hacen mirando el Super Bowl? A mí dame el fútbol uruguayo"

La reacción del periodista argentino Flavio Azzaro al clásico Nacional vs Peñarol

El periodista argentino Flavio Azzaro reaccionó al clásico del fútbol uruguayo Nacional vs Peñarol y de paso criticó a quienes miraron el Super Bowl del football americano en vez de seguir el duelo entre los tricolores y carboneros en el Gran Parque Central.

En sus redes contó que sus seguidores lo cuestionaron. “Me empezaron a escribir: Azzaro ¿Qué hacen mirando el clásico uruguayo si se está jugando el Super Bowl? ¿Qué carajo miran el Super Bowl? ¿Desde cuándo todo el mundo mira el Super Bowl? ¿Se hacen los chetos mirando el Super Bowl y no entienden nada del Super Bowl? No saben las reglas, no saben lo que pasa”, señaló.