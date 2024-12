La revelación del Pacha Espino sobre su deseo de volver a Nacional, su relación con Federico Valverde y cómo es enfrentar a Real Madrid y sus estrellas

Siempre digo que me encantaría terminar mi carrera en Nacional, es como un sueño, pero el fútbol es tan raro que tienes que ir año a año porque nunca sabes. Igual el año que viene me quiero volver o surge la posibilidad en cuatro años o no me quiero ir si estoy cómodo. Mis ganas son de terminar en Nacional y cerrar el ciclo pero no se sabe.