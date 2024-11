Las 10 frases muy fuertes que dijo José Luis Palma este domingo, entre ellas "Nacho Alonso compra los votos"

José Luis Palma se fue antes de que terminara el partido en Belvedere para llegar en hora a canal 10, ya que fue extensamente entrevistado en el programa Punto Penal.

Allí, habló de la firma del contrato de ocho años con Nike por la camiseta, pero sobre todo, de su relación con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y de cómo se maneja la misma políticamente.

Estas son las 10 frases más fuertes que dejaron las declaraciones de José Luis Palma:

1) “Evidentemente Nacho Alonso compra los votos, se maneja muy bien el muchacho. ¿Cómo no va a tener los 11 votos de los jugadores si los jugadores van prendidos en todos los patrocinios?”.

2) “Le dije a Nacho Alonso de venir hoy al programa para tener un debate. Me respondió: ''¿Estás loco? Mejor comamos un asado en mi estancia'”.

3) “Las declaraciones de (Luis) Suárez vinieron de otro planeta. Es la estrategia de Alonso buscando que Bielsa renuncie. Capaz que me ve Suárez por ahí y me agarra a las piñas, pero es lo que yo opino”.

4) “El viernes me enteré que el despido de (Marcelo) Bielsa es todo el contrato. Lo suponía pero me lo dijo Alonso porque lo apreté. Alonso firmó el contrato de más ingreso en la historia, US$ 4 millones por año, y también el de más egreso de la historia”.

5) “Bielsa fue contratado violando el estatuto. Además, en el contrato está estipulado que si se lo echa, hay que pagarle todo el contrato. Por eso la AUF quiere que renuncie y está haciendo todo lo posible. No le pueden pagar ni el sueldo”.

6) "Pero no es Bielsa quien tiene que renunciar, el que tiene que renunciar es Nacho Alonso”.

7) “Hay una denuncia e Fiscalía en Delitos Económicos porque se nos negó el acceso a toda la información, del contrato de Bielsa y de los contratos de patrocinios. Cuando AUF le entregó información a Fiscalía descubrimos muchas cosas”.

8) “¿Cómo no va a estar Nacional a favor de Alonso si les gestionó US$ 3 millones de Conmebol que no tienen vencimiento ni intereses ni garantía? No es serio”.

9) “Nacho Alonso tuvo el tupé de invitar a sus amigos al Mundial de Qatar con la plata de los clubes”.

10) “El año pasado le ganamos las finales a Peñarol, pero no a cualquier Peñarol: al del Dios Aguirre”.