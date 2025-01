"Leo Fernández tuvo miedo al éxito" y "esperemos que Peñarol no haya hipotecado su club para pagarle": mirá lo que dijeron en un programa argentino

“Leo Fernández prefirió quedarse en la tranquilidad de Uruguay, donde ya lo conocen, para jugar partidos menores en su liga, lo cual es respetable, y por ahí no se atrevió al desafío de venir a jugar a River, donde sabía que iba a estar obligado a ganar cosas importantes”, indicó Rubi.

“Le deseamos lo mejor y esperemos que Peñarol no haya hipotecado su club para pagar a Leo Fernández, porque 7 millones para Peñarol… En River era así: ‘Tomá, 7 palos’. No lo digo con soberbia, las cosas como son”, agregó.

Leo Fernández El caso de Leo Fernández fue analizado en Var de Copas

Las cifras de la contratación de Leo Fernández

Peñarol concretó días atrás la histórica contratación de Leonardo Fernández, jugador cuyo préstamo de Toluca venció el 31 de diciembre pero por el que Ruglio ofertó US$ 7 millones por el 80% del pase, una cifra récord para el fútbol uruguayo.

Tal como explicó Referí el pasado 3 de enero, Peñarol abonará dicho monto en cinco cuotas, dos por año en 2025 y 2026 y la última a mediados de 2027.

Ya este mes Peñarol deberá pagar US$ 1.500.000. En diciembre otro US$ 1.500.000, en julio de 2026 otro US$ 1.500.000, en diciembre de 2026 otro US$ 1.500.000 y en julio de 2027 una última cuota de US$ 1.000.000.

Pero además deberá afrontar el salario del jugador que rondará los US$ 200 mil mensuales partiendo de la base de que por el segundo semestre de 2024 se acordó con el jugador financiarle el pago del 50% de su salario en este 2025.

Peñarol deberá desembolsar US$ 2.500.000 al año en concepto salarial.

Aún no se sabe si el vínculo se firmará por tres o cuatro años.

Si es por tres, Peñarol deberá pagar US$ 7,5 millones de sueldo además de los US$ 450 mil que financió para este 2025 y que corresponden a la mitad del sueldo del segundo semestre de 2024.

Es una operación total de US$ 16 millones, si el contrato es por tres temporadas.

A esto hay que sumarle la comisión que se llevará el representante del futbolista que asciende a US$ 600 mil.