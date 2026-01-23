Los convocados de Peñarol para la semifinal de la Copa de la Liga AUF ante Boston River este viernes; mirá la lista de Julio Mozzo
El ganador de la semifinal se medirá en la definición del título ante Progreso, que este jueves eliminó a Nacional
23 de enero 2026 - 16:28hs
Brandon Álvarez
Foto: Dante Fernández/Focouy
Convocados de Peñarol para la semifinal de la Copa de la Liga AUF ante Boston River
Peñarol dio a conocer la lista de convocados para la semifinal de la Copa de la Liga AUF ante Boston River que se juega este viernes desde la hora 20:30 en el Parque Viera.
Nuevamente, como en cuartos de final ante Racing, los carboneros jugarán con un equipo juvenil que será dirigido por Julio Mozzo, técnico de la Tercera división, por lo que Diego Aguirre volverá a estar en la tribuna.
El ganador de la semifinal, que se juega con penales en caso de empate en los 90 minutos, se medirá en la definición del título ante Progreso, que este jueves eliminó a Nacional.
Los convocados de Peñarol:
Entradas para Peñarol vs Boston River
Las entradas se venden con los siguientes detalles por la web de AUF Tickets: