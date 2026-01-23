Dólar
Los convocados de Peñarol para la semifinal de la Copa de la Liga AUF ante Boston River este viernes; mirá la lista de Julio Mozzo

El ganador de la semifinal se medirá en la definición del título ante Progreso, que este jueves eliminó a Nacional

23 de enero 2026 - 16:28hs
Brandon Álvarez

Brandon Álvarez

Foto: Dante Fernández/Focouy
Convocados de Peñarol para la semifinal de la Copa de la Liga AUF ante Boston River

Convocados de Peñarol para la semifinal de la Copa de la Liga AUF ante Boston River

Peñarol dio a conocer la lista de convocados para la semifinal de la Copa de la Liga AUF ante Boston River que se juega este viernes desde la hora 20:30 en el Parque Viera.

Nuevamente, como en cuartos de final ante Racing, los carboneros jugarán con un equipo juvenil que será dirigido por Julio Mozzo, técnico de la Tercera división, por lo que Diego Aguirre volverá a estar en la tribuna.

20260119 Julio Mozzo Peñarol Racing Copa de la Liga AUF. Foto Dante Fernández Focouy (3)
Julio Mozzo

Julio Mozzo

El ganador de la semifinal, que se juega con penales en caso de empate en los 90 minutos, se medirá en la definición del título ante Progreso, que este jueves eliminó a Nacional.

Los convocados de Peñarol:

convocados de Peñarol para la semifinal de la Copa de la Liga AUF ante Boston River
Convocados de Peñarol para la semifinal de la Copa de la Liga AUF ante Boston River

Convocados de Peñarol para la semifinal de la Copa de la Liga AUF ante Boston River

Entradas para Peñarol vs Boston River

Las entradas se venden con los siguientes detalles por la web de AUF Tickets:

Ignacio Ruglio y Eduardo Zaidensztat
PEÑAROL

Eduardo Zaidensztat pidió licencia en Peñarol pero seguirá como tesorero del club, ¿por qué y qué dice el reglamento del aurinegro?

Los incidentes entre los juveniles de Peñarol y Gremio en la Copa Efipan
JUVENILES

La sub-15 de Peñarol a las piñas en Brasil: mirá la pelea entre los juveniles carboneros y los del Gremio por la Copa Efipan

Peñarol:

Tribuna Varela: general $ 350 y socios $ 250.

Tribuna Barrios: general $ 350 y socios $ 250.

Tribuna Borjas: general $ 350 y socios $ 250.

Boston River:

Tribuna Borjas: general $ 350 y socios $ 250.

¿Por dónde ver Peñarol vs Boston River por la Copa de la Liga AUF?

El partido se podrá ver por AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior.

Temas:

Peñarol Copa de la Liga AUF Boston River

