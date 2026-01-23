Los convocados de Peñarol para la semifinal de la Copa de la Liga AUF ante Boston River este viernes; mirá la lista de Julio Mozzo

Brandon Álvarez Foto: Dante Fernández/Focouy Convocados de Peñarol para la semifinal de la Copa de la Liga AUF ante Boston River

Peñarol dio a conocer la lista de convocados para la semifinal de la Copa de la Liga AUF ante Boston River que se juega este viernes desde la hora 20:30 en el Parque Viera.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Nuevamente, como en cuartos de final ante Racing, los carboneros jugarán con un equipo juvenil que será dirigido por Julio Mozzo, técnico de la Tercera división, por lo que Diego Aguirre volverá a estar en la tribuna.

20260119 Julio Mozzo Peñarol Racing Copa de la Liga AUF. Foto Dante Fernández Focouy (3) Julio Mozzo El ganador de la semifinal, que se juega con penales en caso de empate en los 90 minutos, se medirá en la definición del título ante Progreso, que este jueves eliminó a Nacional.

Los convocados de Peñarol: convocados de Peñarol para la semifinal de la Copa de la Liga AUF ante Boston River Convocados de Peñarol para la semifinal de la Copa de la Liga AUF ante Boston River Entradas para Peñarol vs Boston River Las entradas se venden con los siguientes detalles por la web de AUF Tickets:

Peñarol: Tribuna Varela: general $ 350 y socios $ 250. Tribuna Barrios: general $ 350 y socios $ 250. Tribuna Borjas: general $ 350 y socios $ 250. Boston River: Tribuna Borjas: general $ 350 y socios $ 250. ¿Por dónde ver Peñarol vs Boston River por la Copa de la Liga AUF? El partido se podrá ver por AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior.