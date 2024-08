Martín Lasarte respaldó a Ojito Rodríguez por su blooper ante River Plate y recordó un gol en contra que hizo con Nacional

"Fue una fatalidad, a todos nos ha ocurrido. A mí me ocurrió y no tuve la oportunidad de hacer un gol después. Él revirtió y peleó. También jugó en una posición que no es la de él, y si bien puede jugar ahí, después de tanto tiempo de carrilero o lateral le dijimos de jugar ahí y lo hizo bien, lamentablemente son cosas que pasan", dijo Martín Lasarte a VTV apenas terminado el partido.

En la última jugada del partido, Rodríguez empató el partido con un rebote de pierna zurda, luego de que el Diente Nicolás López, metiera un remate de afuera del área en el palo.

¿?A qué gol se refirió Lasarte? A un insólito gol en contra que en la Copa Libertadores de 1988 le hizo en contra a Jorge Seré en la derrota de Nacional 6-1 contra Millonarios por la fase de grupos del torneo continental.

En ese video se puede ver la incidencia, analizada por los periodistas Eduardo Rivas y Jorge "Toto" Da Silveira.

Nacional terminó a la postre como campeón de la Copa.

"Después que perdimos la energía inicial el equipo bajó, nos empezamos a enloquecer, a tirar pelotazos, a tirarnos atrás. Hoy teníamos un mediocampo más para jugar que para controlar. Felipe (Cairús), que no venía jugando jugó de volante central que no es su posición, por delante estaba Mauricio (Pereyra) que no es su función básica. El resultado es desde un lado malo y desde otro positivo".

"Vamos a clasificar, si podemos, y si no podemos ganar en el partido, iremos a penales, vamos a buscar algo, evidentemente", dijo sobre la próxima parada de su Nacional, el jueves contra Sao Paulo en duelo revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Con el trámite, el resultado no fue tan malo. Empezamos bien, hasta el gol, luego perdimos la energía positiva con la que vinimos, empezamos a cometer errores, se notó el desgaste físico a lo largo del partido en algunos jugadores, tuvimos alguna fatalidad también, es fútbol", dijo luego en conferencia de prensa con medios radiales y escritos.

Sobre la salida de Diego Polenta dijo que el jugador sufrió "un corte". "Creo que no fue de entidad, pero por las dudas se lo llevaron porque estaba un poquito mareado, esperemos que no sea nada".

Los jugadores lesionados en Nacional de cara a la revancha con Sao Paulo

Sobre los jugadores sentidos en Nacional, Lasarte dijo: "(Lucas) Sanabria iba a jugar, pero no pudo jugar. (Alexis) Castro no pudo jugar. Jeremía Recoba no pudo jugar. Sanabria y Castro estaban con temitas musculares, hoy están mejor, no estaban para arriesgar. Jeremía tuvo una pequeña torcedura, estaba mejor pero era una temeridad utilizarlo", agregó.

"Creo que para el jueves van a estar todos", dijo el DT.

"Vinimos a buscar ganar, no lo conseguimos. Es fútbol. No es como queremos que sea, sino ganaríamos todos los partidos 4-1 y seríamos campeones. No es como uno quiera. Lo lindo es eso: hay alternativas, alternancias, los demás juegan. Hoy nos tocó una cancha preciosa para todas las canchas malas que hay, el rival nos plantó pelea. Pudimos ganar, pudimos perder, terminó en tablas. Hay que seguir", concluyó.