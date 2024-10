Montevideo City Torque goleó a Río Negro de San José por 5-1 y clasificó: así quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

El segundo tiempo bajó el rendimiento de ambos equipos, pero Franco Pizzichillo puso el cuarto a los 75, y Lucas Pino el quinto cuando se terminaba el encuentro.

De esa manera, Montevideo City Torque clasificó claramente a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Este fue el último de los partidos de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.

De esa manera, quedaron prontos los cruces de los cuartos de final del certamen.

Los partidos a jugarse por cuartos de final, son los siguientes:

Nacional vs Plaza Colonia

Montevideo City Torque vs 18 de Julio de Fray Bentos

Albion vs Boston River

Defensor Sporting vs Ferro Carril de Salto.