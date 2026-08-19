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Nacional bajó los precios de venta de entradas para el partido ante Progreso y con el debut de Daniel Carreño; mirá los detalles

El encuentro se jugará en el Gran Parque Central por la tercera fecha del Torneo Clausura

19 de agosto de 2026 13:59 hs
Rubén Botta&nbsp;

Rubén Botta 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional decidió bajar considerablemente el precio de las entradas para su próximo partido ante Progreso en el que debutará como DT Daniel Carreño, en su tercer ciclo al frente del principal equipo albo.

El encuentro se jugará el domingo 23 de agosto a la hora 18:30 en el Gran Parque Central por la tercera fecha del Torneo Clausura.

En su escenario, los tricolores quieren contar con el mayor apoyo de sus hinchas y para eso decidieron bajar los precios de las entradas.

Daniel Carreño en su presentación como entrenador de Nacional

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La reducción de los montos es importante si se toma como comparación el último partido en el Gran Parque Central ante Boston River por la primera fecha del Clausura.

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Este domingo los socios entrarán gratis en todos los sectores, a diferencia del partido ante Boston, que solos tuvieron ingreso gratuito en los sectores Abdón Porte, Codo, Atilio García (laterales) y José María Delgado (baja), mientras que en la García central tuvieron que pagar $ 345 y en la Delgado alta $ 355.

Con respecto a los precios, las más baratas este domingo estarán $ 250 en la Abdón Porte, sector en el que en el pasado partido de local habían estado a $ 430.

El Codo y la Atilio García laterales se venden a $ 350. En la primera fecha esos sectores se vendieron a $ 550 y $ 570.

Mientras que las más caras ante Progreso, la José María alta y baja, estarán a $ 500, cuando ante Boston River se habían vendido a $ 750.

Precios de Nacional vs Progreso:

Los precios de Nacional vs Progreso

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