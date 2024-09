Nacional vs Progreso: último ensayo antes del clásico con la obligación de ganar y tomar confianza para recibir a un Peñarol dulce, en siete días

En el Torneo Clausura, al que aspiran al título para llegar a las finales del Uruguayo, tiene 8 puntos y están a 4 del líder Danubio previo al inicio de la fecha.

Mientras que en la Tabla Anual quedó a 7 puntos de Peñarol, líder de la tabla con 65 unidades y también el campeón del Apertura que ya tiene un lugar en la definición de la temporada.

El último ensayo antes del clásico

El partido de este domingo ante Progreso para Nacional será su último ensayo antes del clásico con Peñarol, rival que jugará este lunes ante Racing por la quinta fecha.

En ese sentido, se espera que Lasarte tome recaudos y no incluya a los cuatro jugadores que están en riesgo de perderse el duelo ante los carboneros en caso de recibir una nueva amarilla.

20240908 Martín Lasarte Nacional, Liverpool, Torneo Clausura 2024. Foto: Inés Guimaraens Martín Lasarte Foto: Inés Guimaraens

Esos futbolistas son Mauricio Pereyra, que se recupera de una lesión, Gastón González, Gabriel Báez y Diego Polenta.

“Lo de Polenta recién pasó, pero sí, alguna cosa vamos a tener que hacer”, dijo Lasarte sobre el capitán albo y su amarilla tras el partido ante Defensor.

De ser así, se espera que Polenta no esté ante Progreso y en su lugar ingresaría Emiliano Velázquez, quien está siendo el tercer defensa del equipo, para jugar junto a Sebastián Coates.

También se espera que el lateral Gabriel Báez no sea tenido en cuenta, luego de haber sido uno de los titulares que jugó ante Frontera Rivera el miércoles.

Gonzalo Petit festeja su gol en Rivera Gonzalo Petit festeja su gol en Rivera Foto: Nacional

Lasarte ya manifestó también que contará con Gonzalo Petit para el clásico, el juvenil que fue figura ante Peñarol en el final del Torneo Intermedio y que volvió a jugar por Copa AUF Uruguay marcando un nuevo gol en el Atilio Paiva de Olivera.

"Ya teníamos previsto, se lo podés preguntar a él, de que una fecha o un par de fechas antes del clásico, y eso que no me gusta hablar de partidos para adelante, íbamos a intentar recuperarlo, pedirle a Fabián (Coito, entrenador de la selección sub 20) que hiciera el favor, que fuera generoso, de darnos a (otro de los jugadores de Nacional que entrena en la sub 20, Exequiel) Mereles y a él para poder competir hoy acá y los dos hicieron goles, así que supercontentos”, explicó el miércoles luego del partido ante los riverenses en la transmisión de VTV Plus.

El clásico rondará en el ambiente este domingo en el Parque Viera, pero primero Nacional deberá ganarle a Progreso para seguir con posibilidades en las tablas, ganar confianza y esperar en el Gran Parque Central a un Peñarol que llegará dulce por su momento en la Copa Libertadores, para intentar recortarle puntos.