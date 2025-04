Nacional y la búsqueda de su DT: lo último que dijo Flavio Perchman sobre Jadson Viera, Marcelo Méndez y Cacique Medina en la llegada de los albos a Montevideo este viernes

“Se dio el domingo lo de Martín (Lasarte) y viajábamos el lunes. No tenemos técnicos en el placard del Parque Central. No era la idea pero se dio así”, señaló el vice de Nacional, que ante los colombianos tuvo a Martín Ligüera como DT interino.

“Hoy está todo bastante trancado”, dijo.

Jadson Viera

“Lo de Jadson tiene que ser medio por fórceps, una situación que queremos evitar y no queremos que se dé”, señaló sobre el hoy entrenador de Boston River, quien es el número uno de Perchman pero que está al frente del “sastre” y por el momento no parece dejar al club.

20250401 Jadson Viera Boston River Copa Sudamericana 2025 debut con Guaraní. Foto: Leonardo Carreño Jadson Viera Foto: Leonardo Carreño

El directivo tricolor dijo que no es segura la llegada de Viera.

“No sé si va a ser Jadson, si no te diría que sí. La intuición me dice que no está bueno traerlo a cualquier precio, pero precio no digo de plata, sino de situación”, señaló.

Marcelo Méndez

Perchamn también fue consultado por la posibilidad de que Marcelo Méndez sea el DT.

whatsapp-image-2023-03-13-at-19-51-45-2-jpeg..webp Marcelo Méndez, DT de Defensor Sporting

“En el caso Marcelo Méndez, que es la segunda opción, ya nos dijo que lo pensó mucho pero prefiere pasar, que sabe que algún día va a tener una chance en un grande pero no le parece que sea esta”, señaló, por lo que queda descartado.

Alexander “Cacique” Medina

Con respecto a Alexander Medina, quien este jueves dejó de ser el entrenador de Talleres de Córdoba, Perchman dijo que tampoco corre esa posibilidad.

1656555979534.webp Alexander Medina AFP

“Sí, me mando un mensaje, me agradeció pila, pero recién terminó en Talleres y no está con energía”, dijo.

A Cerro Largo

Mientras tanto, el plantel de Nacional volverá a los entrenamientos este viernes con Ligüera como DT interino y pensando en Cerro Largo, el próximo rival al que visitará este domingo a las 17:30 horas por la décima fecha del Torneo Apertura.

Los albos viajarán este sábado a Melo y tras el partido ante los arachanes jugarán el miércoles ante Bahía por la segunda fecha de la Copa Libertadores.