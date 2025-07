Para delegado de Nacional, "la conducta" de la hinchada de Peñarol "es idéntica o incluso más grave" que la de los parciales tricolores en los incidentes del clásico

Además, criticó las opiniones que emiten los miembros de la Comisión Disciplinaria. “Tienen que entender los integrantes de la Comisión que toda opinión que ellos brindan, a veces no con intencionalidad y llevados por las preguntas periodísticas, dan en definitiva opiniones y eso nosotros entendemos que no corresponde. Porque la línea entre la opinión personal y el prejuzgamiento es más que fina (…) y puede incidir en formar una opinión pública”.

¿Quita de puntos?

Consultado por la posibilidad de que Nacional sufriera la quita de puntos por los incidentes, Campos respondió al respecto y mencionó los hechos ocurridos en la hinchada de Peñarol.

“Lo primero que quiero destacar es que en el expediente, la Comisión tiene que fallar en función de lo que surge de los informes. El informe de seguridad claramente destaca dos hechos especialmente de envergadura que son las lesiones de dos oficiales del Ministerio del Interior”, señaló.

20250706 Bengala en la bancada de prensa, Tribuna América Nacional Peñarol final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (9).jpeg Bengala en la bancada de prensa Foto: Leonardo Carreño

“Sin embargo, después en la prensa se instaló como que hubiera un solo hecho grave por el resultado de las lamentables lesiones de uno de ellos”, dijo en referencia al efectivo lesionado por la bengala que lanzó la hinchada de Nacional.

“Si bien el resultado de determinada conducta de un parcial puede influir y está previsto en el Código Disciplinario, en reincidencia, no solamente debemos guiarnos por los resultados, tenemos que guiarnos por las conductas. Y de la misma manera que hubo un lanzamiento de una bengala específica aparentemente de la Tribuna Colombes, también está la prueba que la hubo desde la Tribuna Ámsterdam. O sea, la conducta es igual, la conducta de parciales de un equipo y del otro”, dijo.

“Entonces, esa es mi primera crítica: por qué tanto se habla de la eventual y posible pérdida de puntos para un solo club. Eso es lo que no logró comprender”, agregó Campos.

El delegado tricolor, en segundo lugar, hizo otra consideración. “También llama la atención que esa bengala que surge desde la Tribuna Ámsterdam prácticamente esta denunciada en forma muy lateral en el informe de seguridad, algo que también critico, porque no corresponde quitarle la envergadura, porque el riesgo, que es una de las cuestiones que hay que medir, es exactamente el mismo”, señaló.

Clásico y final del campeonato intermedio 2025, Peñarol Nacional. barra amsterdam. Foto: Leonardo Carreño

Sobre la posible pérdida de puntos y los números que se manejan, Campos también mencionó antecedentes violentos en esta temporada y recordó “la lamentable lesión que sufrió una señora en el partido de Cerro con Peñarol” en el Campeón del Siglo por el Torneo Apertura.

“Sobre ese hecho manifiestamente grave a nuestro criterio, la Comisión Disciplinaria que es la misma que va a fallar este asunto, tomó determinadas resoluciones, en especial con relación a los puntos”, dijo, en referencia al punto que se le quitó a Cerro como castigo por ese hecho.

“Entonces, cuando hablan de tres o más puntos para un equipo, que no debería, en ese caso que correspondiera, no debería ser para uno solo, claramente, por lo que dije anteriormente, se olvidan de ese antecedente”, comentó. “¿Cómo puede hacer la Comisión Disciplinaria para exceder eventualmente ese guarismo que ya fijó y los conceptos que ya fijó?”.

“La Comisión Disciplinaria no debe dar mensajes”

Campos también destacó que Comisión Disciplinaria no debe dar mensajes con sus resoluciones.

“La Comisión no debe, a mi criterio, y lo digo con el mayor de los respetos, utilizar su función para dar mensaje a los demás”, señaló. “Muchas veces escuchamos decir que hay que ser estrictos y dar mensajes para que eso no vuelva a suceder. ¡No señores! Un juzgador no tiene esa función. El juzgador tiene que aplicar la norma a los hechos acontecido. No dar mensajes a nadie”.

“La conducta (de la hinchada de Peñarol) es idéntica o incluso más grave”

Para Campos, los incidentes de los hinchas de Nacional y los de Peñarol son “prácticamente idénticos”.

“Lo que sostengo es que son hechos prácticamente idénticos, con algún resultado quizás un poco diferente, sin dudas, sí, pero no nos podemos olvidar que uno de esos hechos que yo destacó, además del lanzamiento de la bengala desde la Ámsterdam, esta denunciado en el rango principal que se arrojaron proyectiles, tengo entendido que piedras, desde la parte superior de la Tribuna Ámsterdam, directamente sobre personal policial y uno de ellos que estaba sobre un equino, como dice el informe, y debió trasladarse al Hospital Policial por un golpe importante”, mencionó.

“Piedras de determinada envergadura del a altura de la Tribuna Ámsterdam, como fue en ocasión de la garrafa, con todos los metros de altura, la potencialidad de riesgo y de daño es brutal”, comentó. “Entonces, más allá de un resultado específico sobre determinadas lesiones, la conducta es idéntica o incluso más grave, porque no solo hay bengala, sino que además hay proyectiles”

Consultado por si el lanzamiento de la bengala desde la hinchada de Nacional es considerado un hecho colectivo o individual, lo que puede incidir en los castigos, Campos reconoció que “fueron varios los parciales que tiraron pirotecnia” en ambas parcialidades, pero destacó: “Tengo que afirmar que el lanzamiento específico de la bengala que se atribuye a la parcialidad de Nacional es un hecho claramente individual, en ese sentido también es un elemento a considerar en la defensa”.