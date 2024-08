"Peñarol no es gallina": la rápida aclaración de Eduardo Zaidensztat y su crítica a Evaristo González por "pasear con su señora" y no viajar a La Paz

El vicepresidente de Peñarol , Eduardo Zaidensztat, criticó a dirigentes de la oposición aurinegra que no viajaron a La Paz, Bolivia, para acompañar al equipo en el partido de vuelta ante The Strongest por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El responder, Zaidensztat cuestionó a directivos que no fueron a La Paz y mencionó también a Evaristo González.

“Dentro de los dirigentes que tenemos una obligación moral de estar, yo pensaba aprovechar estos tres días que vinimos para charlar mano a mano con ellos, porque entiendo que tienen una posición que el club no la tiene. Lamentablemente no vienen”, dijo desde Bolivia a Minuto 1 de Carve Deportiva.

“Le pregunté a Evaristo en el último Consejo y me dijo que se iba de paseo con su señora, no sé si a India o a África. Lo miré y le dije: ‘Evaristo no te puedo creer, justo en esta fecha elegiste’”, agregó.

-lcm3866-jpg..webp Evaristo González Foto: Leonardo Carreño.

Zaidensztat cuestionó que esos dirigentes no hablan en las reuniones del club. “Entonces, cuando esos dirigentes gritan en la pulpería y cuando van a la comisaria se callan, o cuando van al Consejo Directivo no plantean nada de lo que hablan con ustedes los periodistas, o en las redes, la verdad que no entiendo por qué hacen eso”.

“Si quieren hacer política, está bien, es sano, pero faltan dos años y medio para nuestras elecciones”, comentó. “En un momento que venimos bien, vamos primeros, cinco puntos en el torneo local arriba del tradicional rival, estamos jugando algo que no juagaba hace muchísimos años Peñarol, octavos de final, con un primer tiempo de local muy bueno en el que sacamos una ventaja de cuatro goles… Tirar cosas, la verdad que no lo entiendo”, sostuvo.

El vice aurinegro señaló que esperaba reunirse con los dirigentes de la oposición en La Paz. “Por eso esperaba charlarlo mano a mano, que es como se debe charlar estas cosas, porque en el Consejo lamentablemente no hablan”.

“Uno opta y sabe dónde elige. Algunos eligen pasear y otros elegimos estar acompañando a Peñarol”, agregó y consideró que en los viajes del equipo carbonero es el mejor ámbito para charlar porque están “24 horas para el club”.

“Peñarol no es gallina”: la rápida aclaración de Zaidensztat

En otra parte de la entrevista, Zaidensztat hizo una rápida aclaración cuando hablaba del avance aurinegro en la Copa Libertadores.

Al ser consultado si prefería a Bolívar antes que Flamengo en la próxima fase, señaló: “Yo lo que quiero es pasar esta etapa”.

“La gallina come los granos de a uno. Peñarol no es gallina, pero hay que tener la cautela necesaria para ir pasito a pasito”, aclaró.