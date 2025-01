Peñarol presentó formalmente a Gremio un pase a préstamo por Matías Arezo pero hay factores que le juegan en contra

El jugador le mandó una captura de la red social X que decía que para Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, Arezo no era una prioridad.

Ruglio le dijo que pusiera Canal 12 para ver qué iba a decir en el programa y al aire le mandó un mensaje: "Eso no es así. Hablé con Diego y me dijo que si venís a Peñarol te espera con los brazos abiertos".

El presidente de Peñarol explicó que las posibilidades igualmente son complicadas.

"Gremio puso una plata importante por el jugador y lo quiere. El jugador tiene 22 años y su sueño es jugar en Peñarol porque en Gremio no tiene minutos. El representante (Gonzalo Sorondo de Faro Sports) quiere que se quede porque llegó hace seis meses al club. Yo hago mi trabajo y quiero lo mejor para Peñarol. Si no sale, lo intentaremos en seis meses o en un año", declaró Ruglio.

Arezo surgió en River Plate que el 31 de enero de 2022 le vendió el 50% de su ficha a Granada conservando un 25% de la misma.

Granada pagó entonces € 6 millones por el 50% del pase.

Arezo llegó a un equipo que peleaba el descenso, cosa que los granadinos no pudieron evitar.

Tras un semestre en el ascenso con escasa actividad, el jugador vio con buenos ojos buscar protagonismo en el fútbol uruguayo jugando por Peñarol.

En los aurinegros hizo 22 goles en 40 partidos y fue el mejor del equipo en una temporada para el olvido ya que si bien el equipo ganó el Torneo Apertura dirigido por Alfredo Arias, hizo ceo de 18 puntos en la Copa Sudamericana y en las finales con Liverpool, campeón del Torneo Clausura, terminó perdiendo.

Tras perder 2-0 la final en Belvedere en una serie al mejor de dos partidos luego de ganar 1-0 en alargue en el Centenario por la semifinal del certamen, Peñarol perdió 1-0 en el Campeón del Siglo.

Cerca del final, cuando el encuentro ya estaba perdido, Diego Aguirre (había sustituido un par de fechas antes del final del Clausura a Darío Rodríguez) sacó a Arezo y la hinchada lo ovacionó reconociendo su esfuerzo personal en esa final donde al equipo no le salió absolutamente nada, pero también su gran temporada en el club.

A mediados de 2024, Gremio le compró a Granada su 50% de la ficha en € 3 millones.

En el tricolor gaúcho, Arezo jugó el año pasado 12 partidos entrando en todos desde el banco de suplentes. Suma apenas 130 minutos.

Ruglio afirmó el viernes pasado que sería un "sueño" lograr repatriar a Arezo.

Para conformar la delantera en 2025, Peñarol tiene a Maximiliano Silvera, de muy buena temporada 2024, y Felipe Avenatti, quien llegó a mediados del año pasado y era el tercer 9 detrás de Silvera y Facundo Batista.

Este último emigró el miércoles de la semana pasada a Polissya de Ucrania.

Peñarol reforzó el ataque con David Terans que no es 9 de área sino que es mediapunta y puede jugar por todo el frente del ataque.

Los factores que complican la llegada de Matías Arezo a Peñarol

20240721 Matías Arezo debutó con Gremio de Porto Alegre Matías Arezo

Además de la posición de los representantes, manifestada por Ruglio quien dijo estar en contacto con Gonzalo Sorondo, hay dos hechos que a Peñarol le juegan en contra.

En primer lugar, que este sábado, el delantero anotó cuatro goles en una práctica ante el Sindicato de Futbolistas, algo así como un equipo de la Mutual uruguaya, con jugadores libres

La otra razón es que cuando Gremio contrató a Arezo lo hizo con la posibilidad de comprar en plazos futuros más porcentajes de su ficha y además como un proyecto para mandar a la cancha en el Torneo Estadual, el Gaúcho, que comenzará el miércoles 22 de enero con Gremio enfrentando de visitante a Brasil de Pelotas.

De todas formas, Peñarol formalizó con una hoja membretada del club, una solicitud de préstamo pidiéndole a las autoridades de Gremio entablar negociaciones por el préstamo del futbolista que jugó con Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay en partidos amistosos.

El club espera ahora qué movida hace Gremio: si las desestima de plano -y en ese caso, Peñarol volverá a la carga por Arezo en junio ya viendo cuál fue su panorama en el primer semestre del año- o si se sienta a escuchar qué propuesta tienen los aurinegros que económicamente están condicionados por haberle comprado el 80% de la ficha de Leonardo Fernández en US$ 7 millones.

Gremio, dirigido por el argentino Gustavo Quinteros, tiene como delanteros de área en su plantel al danés ex Barcelona Martin Braithwaite y a los jóvenes brasileños André Henrique, de 23 años, y Nathan Fernandes de 19.

Diego Costa, que estuvo en el radar de Peñarol en 2022 y recientemente de Nacional, terminó su vinculación con el club esta temporada.

"Sería un sueño cerrar el plantel con la llegada de Matías. No va a ser fácil, pero estamos haciendo el intento", contó la fuente consultada por Referí.

Nicolás Rossi cerca de salir a préstamo

whatsapp-image-2022-11-01-at-8-31-11-pm-1-jpeg..webp Nicolás Rossi Leonardo Carreño

Tras retornar desde Danubio a mediados de la temporada pasada y tener escasa actividad en el plantel que terminó como campeón uruguayo, Nicolás Rossi apronta una nueva salida de Peñarol.

El extremo de 22 años tiene contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre de 2021.

Ruglio dijo este domingo: "Estamos cerrando todo con Liverpool, creo que lo podemos cerrar por estas horas, aunque no es fácil negociar con Palma".

El consejero consultado por Referí dijo: "Está cerca, pero todavía no está cerrado. También tuvo interés Danubio pero no se querían hacer cargo del 100% del salario. Hubo también algún sondeo de la MLS, así que es una situación que todavía no está del todo definida".