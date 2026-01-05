Movida en juveniles: Peñarol se llevó a un histórico captador de Defensor Sporting, Germán Sixto, quien trabajó 15 años en los violetas
Germán Sixto era el coordinador de la captación de los violetas y llega a los aurinegros en un momento en el que Peñarol necesita recuperar su cantera
5 de enero 2026 - 11:17hs
Germán Sixto
Germán Sixto, Fernando Morales, Gerardo Miranda y Fernando Fadeuille en Defensor Sporting
Defensor Sporting
Peñarol sumó a un nuevo profesional para su equipo de captación de futbolistas juveniles, quien llega tras trabajar durante 15 años en Defensor Sporting, según confirmaron a Referí desde la dirigencia de formativas de los carboneros este lunes.
Se trata de Germán Sixto, quien durante 15 años fue el coordinador de la captación de los violetas.
Su llegada a los aurinegros se da tras tres semanas de negociación.
Luego de un 2025 en el que Peñarol no obtuvo buenos resultados en formativas, decidió hacer algunos cambios en su estructura de juveniles.