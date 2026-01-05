Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Movida en juveniles: Peñarol se llevó a un histórico captador de Defensor Sporting, Germán Sixto, quien trabajó 15 años en los violetas

Germán Sixto era el coordinador de la captación de los violetas y llega a los aurinegros en un momento en el que Peñarol necesita recuperar su cantera

5 de enero 2026 - 11:17hs
Peñarol sumó a un nuevo profesional para su equipo de captación de futbolistas juveniles, quien llega tras trabajar durante 15 años en Defensor Sporting, según confirmaron a Referí desde la dirigencia de formativas de los carboneros este lunes.

Se trata de Germán Sixto, quien durante 15 años fue el coordinador de la captación de los violetas.

Su llegada a los aurinegros se da tras tres semanas de negociación.

Luego de un 2025 en el que Peñarol no obtuvo buenos resultados en formativas, decidió hacer algunos cambios en su estructura de juveniles.

Sixto había sido reconocido por Defensor Sporting en sus redes sociales el pasado 3 de diciembre.

“El reconocimiento a quienes trabajan día a día en coordinación de nuestras Formativas. Germán Sixto, Fernando Morales, Gerardo Miranda y Fernando Fadeuille”, señalaron en sus redes.

Al poco tiempo se conoció que Fadeuille no iba a seguir en el club a partir del 1° de enero, a lo que ahora se suma el responsable de la captación de juveniles, quien arregló con Peñarol.

