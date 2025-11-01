Peñarol vs Defensor Sporting: día, hora, cancha y equipo arbitral para un partido decisivo por el Torneo Clausura

Peñarol recibe a Defensor Sporting por la fecha 14, la penúltima del Torneo Clausura y con un triunfo buscará la coronación en el certamen para meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya 2025.

El partido se jugará este domingo 2 de noviembre.

El encuentro comenzará a la hora 19.00 .

El trascendente cotejo se llevará a cabo en el Estadio Campeón del Siglo .

Entradas para Peñarol vs Defensor Sporting

Mirá en esta nota el precio de las entradas y por dónde se venden. Desde que se pusieron a la venta se colocaron miles de boletos rápidamente.

Equipo arbitral para Peñarol vs Defensor Sporting

Gustavo Tejera será el juez central del partido con Nicolás Tarán y Gustavo Márquez Lisboa de asistentes y Anahí Fernández de cuarta árbitra.

En el VAR prestarán funciones Antonio García y Santiago Fernández.

Por dónde ver Peñarol vs Defensor Sporting

El partido se verá en VTV por cable y en Disney+ en streaming.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Si Peñarol gana será campeón porque le lleva cuatro puntos de ventaja a Nacional y Liverpool.

Eso lo meterá en la definición de la Liga AUF Uruguaya con Liverpool, campeón del Torneo Apertura. También se puede meter Nacional si este sábado le gana a Cerro y se corona campeón de la Tabla Anual.