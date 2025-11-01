Dólar
Peñarol vs Defensor Sporting: día, hora, cancha y equipo arbitral para un partido decisivo por el Torneo Clausura

Peñarol va por la conquista del Torneo Clausura enfrentando como locatario a Defensor Sporting este domingo

1 de noviembre 2025 - 5:00hs
Leonardo Fernández

Leonardo Fernández

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Peñarol recibe a Defensor Sporting por la fecha 14, la penúltima del Torneo Clausura y con un triunfo buscará la coronación en el certamen para meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya 2025.

¿Cuándo juegan Peñarol vs Defensor Sporting por el Torneo Clausura?

El partido se jugará este domingo 2 de noviembre.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Defensor Sporting?

El encuentro comenzará a la hora 19.00.

¿Dónde juegan Peñarol vs Defensor Sporting?

El trascendente cotejo se llevará a cabo en el Estadio Campeón del Siglo.

Edgardo Novick, Flavio Perchman, Rodolfo Catino, Ricardo Vairo y Eduardo Zaidensztat
DERECHOS DE TV

Dirigentes de Nacional y Peñarol se reunieron este jueves para discutir reparto de los derechos de TV para los grandes

Lucas Hernández y Maximiliano Olivera,
PEÑAROL

Las parejas de los jugadores de Peñarol presentes en los festejos de la Copa AUF Uruguay: mirá las fotos que compartieron

Entradas para Peñarol vs Defensor Sporting

Mirá en esta nota el precio de las entradas y por dónde se venden. Desde que se pusieron a la venta se colocaron miles de boletos rápidamente.

Equipo arbitral para Peñarol vs Defensor Sporting

Gustavo Tejera será el juez central del partido con Nicolás Tarán y Gustavo Márquez Lisboa de asistentes y Anahí Fernández de cuarta árbitra.

En el VAR prestarán funciones Antonio García y Santiago Fernández.

Por dónde ver Peñarol vs Defensor Sporting

El partido se verá en VTV por cable y en Disney+ en streaming.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Si Peñarol gana será campeón porque le lleva cuatro puntos de ventaja a Nacional y Liverpool.

Eso lo meterá en la definición de la Liga AUF Uruguaya con Liverpool, campeón del Torneo Apertura. También se puede meter Nacional si este sábado le gana a Cerro y se corona campeón de la Tabla Anual.

Peñarol Defensor Sporting Torneo Clausura

