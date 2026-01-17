Peñarol vs River Plate por la Serie Río de la Plata: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Peñarol dará este sábado su primer examen de preparación para la temporada 2026 enfrentándose a River Plate en un amistoso que el entrenador Diego Aguirre priorizó por encima de la disputa de la Copa de la Liga AUF.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El encuentro se disputará en el estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado.

Mirá en esta nota el precio de las entradas y por dónde comprarlas.

PEÑAROL El contundente mensaje de Eduardo Darias para Flavio Perchman, Maximiliano Silvera y Nacional del que se hizo eco Peñarol

PEÑAROL El dinero que Peñarol embolsó por Javier Méndez y las bajas cláusulas de rescisión que se pactan en Uruguay

El equipo que perfila Diego Aguirre en Peñarol

Al afrontar la Copa de la Liga AUF con un equipo juvenil, Aguirre empezará hoy a probar al equipo para llegar lo mejor preparado posible al domingo 1° de febrero donde se enfrentará con Nacional por la Supercopa Uruguaya.

La oncena se hará sobre la base del equipo que el martes jugó dos tiempos de 25 minutos a puertas cerradas contra Independiente en el Campeón del Siglo.

Ese día jugaron Washington Aguerre, Ignacio Alegre, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; Abel Hernández.

Es probable que en lugar del juvenil Alegre juegue el argentino Franco Escobar. También puede arrancar Sebastián Britos en el arco habida cuenta que Aguerre está suspendido para cuando arranque la temporada oficial.

¿Por dónde ver Peñarol vs River Plate?

El cotejo se verá por Disney+ en streaming.