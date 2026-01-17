Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol vs River Plate por la Serie Río de la Plata: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

17 de enero 2026 - 5:00hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Gastón Britos / Focouy

Peñarol dará este sábado su primer examen de preparación para la temporada 2026 enfrentándose a River Plate en un amistoso que el entrenador Diego Aguirre priorizó por encima de la disputa de la Copa de la Liga AUF.

¿A qué hora juegan Peñarol vs River Plate?

El partido comenzará a la hora 22.15.

¿Dónde juegan Peñarol vs River Plate?

El encuentro se disputará en el estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado.

Javier Méndez 
PEÑAROL

El dinero que Peñarol embolsó por Javier Méndez y las bajas cláusulas de rescisión que se pactan en Uruguay

Eduiardo Darias
PEÑAROL

El contundente mensaje de Eduardo Darias para Flavio Perchman, Maximiliano Silvera y Nacional del que se hizo eco Peñarol

El equipo que perfila Diego Aguirre en Peñarol

Al afrontar la Copa de la Liga AUF con un equipo juvenil, Aguirre empezará hoy a probar al equipo para llegar lo mejor preparado posible al domingo 1° de febrero donde se enfrentará con Nacional por la Supercopa Uruguaya.

La oncena se hará sobre la base del equipo que el martes jugó dos tiempos de 25 minutos a puertas cerradas contra Independiente en el Campeón del Siglo.

Ese día jugaron Washington Aguerre, Ignacio Alegre, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; Abel Hernández.

Es probable que en lugar del juvenil Alegre juegue el argentino Franco Escobar. También puede arrancar Sebastián Britos en el arco habida cuenta que Aguerre está suspendido para cuando arranque la temporada oficial.

¿Por dónde ver Peñarol vs River Plate?

El cotejo se verá por Disney+ en streaming.

Temas:

Peñarol River Plate Serie Río de La Plata

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Laxalt y su hobbie por los autos
PEÑAROL

El hobbie de Diego Laxalt, el nuevo jugador de Peñarol: fanático de los autos, tiene una colección de clásicos, ha concurrido a la Fórmula 1 y recibió un regalo especial de Santiago Urrutia

Derechos de TV del fútbol uruguayo: la firma de los contratos con las nueve empresas, los primeros ingresos, un préstamo bancario y el fair play financiero
TEMPORADA 2026

Derechos de TV del fútbol uruguayo: la firma de los contratos con las nueve empresas, los primeros ingresos, un préstamo bancario y el fair play financiero

Facundo Torres anotó un golazo para Palmeiras 
FÚTBOL

Sorpresa: la decisión de Palmeiras de vender la ficha de Facundo Torres, jugador de la selección uruguaya; mirá su destino

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

El equipo de Peñarol que paró Diego Aguirre para jugar contra River Plate argentino; mirá a quién eligió de golero y de número "9"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos