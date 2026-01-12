Dólar
El Observador / Fútbol / COPA DE LA LIGA AUF

Por dónde ver hoy Peñarol vs Central Español por Copa de la Liga AUF y a qué hora juegan

Peñarol abre su temporada 2026 enfrentando en Minas a Central Español por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF

12 de enero 2026 - 5:00hs
FOTO: AFP

Peñarol hará este lunes su estreno oficial en la temporada 2026 enfrentando a Central Español por la primera fase, octavos de final, de la naciente Copa de la Liga AUF.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Central Español?

El partido comenzará a la hora 21.30.

¿Dónde juegan Peñarol vs Central Español?

El cotejo se llevará a cabo en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas.

Seguramente, Peñarol afronte este partido con un elenco juvenil ya que el grueso del plantel principal entrenará en Los Aromos este lunes a la hora 9.00 y este martes, a la hora 10.00, jugarán un amistoso a puertas cerradas.

El plantel de Diego Aguirre comenzó la pretemporada recién el pasado martes.

¿Por dónde ver Peñarol vs Central Español?

La Copa de la Liga AUF se ve en cable por DSports, Flow y Cable Plus mientras que en streaming se ve a través de AUFTV a $ 180 cada partido o a $ 890 todo el torneo.

Mirá en esta nota el formato de la nueva Copa de la Liga AUF.

El ganador de este partido jugará en cuartos de final con el vencedor de Racing y Cerro que chocarán el miércoles a la hora 21.30 en el Parque Viera.

