Por dónde ver hoy Peñarol vs Central Español por Copa de la Liga AUF y a qué hora juegan

Peñarol hará este lunes su estreno oficial en la temporada 2026 enfrentando a Central Español por la primera fase, octavos de final, de la naciente Copa de la Liga AUF.

El cotejo se llevará a cabo en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas.

Mirá en esta nota el precio de las entradas y dónde comprarlas.

Seguramente, Peñarol afronte este partido con un elenco juvenil ya que el grueso del plantel principal entrenará en Los Aromos este lunes a la hora 9.00 y este martes, a la hora 10.00, jugarán un amistoso a puertas cerradas.

El plantel de Diego Aguirre comenzó la pretemporada recién el pasado martes.

¿Por dónde ver Peñarol vs Central Español?

La Copa de la Liga AUF se ve en cable por DSports, Flow y Cable Plus mientras que en streaming se ve a través de AUFTV a $ 180 cada partido o a $ 890 todo el torneo.

Mirá en esta nota el formato de la nueva Copa de la Liga AUF.

El ganador de este partido jugará en cuartos de final con el vencedor de Racing y Cerro que chocarán el miércoles a la hora 21.30 en el Parque Viera.