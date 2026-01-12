Racing transfiere a dos juveniles a Europa tras destacarse en el torneo de Bayern Múnich, principal accionista de la SAD del club de Sayago y que decidió el traspaso
Anderson Rodríguez y Mauro Marichal, quienes formaron parte del torneo juvenil que Racing disputó en Alemania, fueron transferidos y viajaron a Europa
12 de enero 2026 - 14:45hs
Mauro Marichal y Anderson Rodríguez
Racing de Sayago cerró la transferencia de dos de sus promesas juveniles al fútbol de Europa, en una decisión de Bayern Múnich y el grupo Red & Gold Football, del que forma parte el equipo “cervecero” y del que el poderoso club alemán es su principal referente, siendo el mayor accionista de la SAD que maneja a los albiverdes.
Los dos viajaron este lunes rumbo a Europa para integrarse a su nuevo equipo.
Tras sus buenas actuaciones en ese certamen, los dos juveniles fueron invitados a hacer una prueba de adaptación en el FC Wacker Innsbruck, uno de los clubes ligados al grupo Red & Gold, en el que entrenaron en el mes de noviembre.
Ambos ratificaron sus condiciones en ese campamento y los directivos de Bayern Múnich decidieron que sean fichados y jueguen en Europa.
Anderson Rodríguez es de la categoría 2006, con pasado en Defensor Sporting y en Racing desde 2025, fue fichado por Grasshoppers de Suiza, club que ya negoció con los de Sayago cuando fichó a Tomás Verón Luppi, que ahora regresó a Uruguay para jugar en Nacional.
Desde el club helvético será cedido a Wacker de Austria.
Mientras que Mauro Marichal, de la generación 2007, zaguero zurdo que hizo toda su formativa en Racing y está en proceso de selección uruguaya sub 20, pasa directamente a Wacker.
La negociación se trata de una decisión del grupo Red & Gold, que encabezan Bayern Múnich junto a Los Angeles FC de Estadios Unidos, y del que forman parte Racing Club de Montevideo, FC Wacker Innsbruck y Grasshoppers, y al que se sumaron recientemente Aucas de Ecuador y Joku de Corea del Sur.