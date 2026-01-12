Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / URUGUAYOS

Racing transfiere a dos juveniles a Europa tras destacarse en el torneo de Bayern Múnich, principal accionista de la SAD del club de Sayago y que decidió el traspaso

Anderson Rodríguez y Mauro Marichal, quienes formaron parte del torneo juvenil que Racing disputó en Alemania, fueron transferidos y viajaron a Europa

12 de enero 2026 - 14:45hs
Mauro Marichal y Anderson Rodríguez

Mauro Marichal y Anderson Rodríguez

Racing de Sayago cerró la transferencia de dos de sus promesas juveniles al fútbol de Europa, en una decisión de Bayern Múnich y el grupo Red & Gold Football, del que forma parte el equipo “cervecero” y del que el poderoso club alemán es su principal referente, siendo el mayor accionista de la SAD que maneja a los albiverdes.

Los dos viajaron este lunes rumbo a Europa para integrarse a su nuevo equipo.

Mauro Marichal y Anderson Rodríguez
Mauro Marichal y Anderson Rodríguez

Mauro Marichal y Anderson Rodríguez

Tras sus buenas actuaciones en ese certamen, los dos juveniles fueron invitados a hacer una prueba de adaptación en el FC Wacker Innsbruck, uno de los clubes ligados al grupo Red & Gold, en el que entrenaron en el mes de noviembre.

La foto del plantel de Racing festejando la obtención del título en Alemania
ENTREVISTA

La historia de Racing campeón en Alemania: un plantel que armaron días antes de viaje, los 28 penales de la final y el festejo con café y gomitas

Gastón Bueno durante su etapa en Racing. (Archivo)
ENTREVISTA

Gastón Bueno con Referí: la oferta de Racing que lo llevó a retirarse, la alegría y la "espina" del Wanderers de 2014 y su recuerdo de Josema Giménez

Ambos ratificaron sus condiciones en ese campamento y los directivos de Bayern Múnich decidieron que sean fichados y jueguen en Europa.

G4jyPMqXwAAfWlo

Anderson Rodríguez es de la categoría 2006, con pasado en Defensor Sporting y en Racing desde 2025, fue fichado por Grasshoppers de Suiza, club que ya negoció con los de Sayago cuando fichó a Tomás Verón Luppi, que ahora regresó a Uruguay para jugar en Nacional.

Anderson Rodríguez
Anderson Rodríguez

Anderson Rodríguez

Desde el club helvético será cedido a Wacker de Austria.

Mientras que Mauro Marichal, de la generación 2007, zaguero zurdo que hizo toda su formativa en Racing y está en proceso de selección uruguaya sub 20, pasa directamente a Wacker.

Mauro Marichal
Mauro Marichal

Mauro Marichal

La negociación se trata de una decisión del grupo Red & Gold, que encabezan Bayern Múnich junto a Los Angeles FC de Estadios Unidos, y del que forman parte Racing Club de Montevideo, FC Wacker Innsbruck y Grasshoppers, y al que se sumaron recientemente Aucas de Ecuador y Joku de Corea del Sur.

Los de Sayago forman parte de ese bloque de clubes desde diciembre de 2023, cuando el conglomerado anunció su desembarco en el fútbol uruguayo.

Temas:

Racing Europa Alemania SAD Bayern Munich

Seguí leyendo

Las más leídas

Hinchas de Peñarol
COPA DE LA LIGA AUF

Por dónde ver hoy Peñarol vs Central Español por Copa de la Liga AUF y a qué hora juegan

Incidentes entre hinchas de Nacional y Millonarios de Colombia en las inmediaciones del Gran Parque Central
FÚTBOL

Hincha colombiano fue herido de bala en cruce entre barras de Nacional y Millonarios en las inmediaciones del Gran Parque Central; mirá el video

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central
NACIONAL

"A mi querido Nacional": el mensaje de Marcelo Gallardo al volver al Gran Parque Central, su "casa", y al agradecimiento de Matías Viña por el título que ganó el tricolor; mirá los videos

Ronald Araujo levanta la Supercopa Española como capitán de Barcelona tras vencer a Real Madrid en Arabia Saudita
SUPERCOPA ESPAÑOLA

Barcelona 3-2 Real Madrid: Ronald Araujo volvió al fútbol tras 47 días y fue campeón de la Supercopa Española ante Federico Valverde que se salvó de la roja y salió lesionado; mirá los videos de todo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos