Racing vs Peñarol por el Torneo Clausura: día, hora, cancha y precio de las entradas

Maximiliano Silvera Foto: Inés Guimaraens

Peñarol enfrenta a Racing en partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura. Los aurinegros buscarán ganar para seguir en la parte alta del certamen.

¿Cuándo juegan Racing vs Peñarol por el Torneo Clausura? El partido se jugará el domingo 31 de agosto.

¿A qué hora juegan Racing vs Peñarol? El encuentro comenzará a la hora 18.00.

¿Dónde juegan Racing vs Peñarol? Racing es local y fijó el Parque Viera.

Equipo arbitral para Racing vs Peñarol Dirigirán el partido Esteban Ostojich asistido por Andrés Nievas y Marcos Rosamen con Juan Cianni de cuarto árbitro. En el VAR estarán Antonio García y Richard Trinidad. Entradas para Racing vs Peñarol Mirá en esta nota el precio de las entradas y por dónde se venden. Tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual Embed