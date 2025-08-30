Dólar
Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Racing vs Peñarol por el Torneo Clausura: día, hora, cancha y precio de las entradas

Todos los detalles para el partido que Peñarol jugará contra Racing por la quinta fecha del Torneo Clausura

30 de agosto 2025 - 5:00hs
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol enfrenta a Racing en partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura. Los aurinegros buscarán ganar para seguir en la parte alta del certamen.

¿Cuándo juegan Racing vs Peñarol por el Torneo Clausura?

El partido se jugará el domingo 31 de agosto.

¿A qué hora juegan Racing vs Peñarol?

El encuentro comenzará a la hora 18.00.

¿Dónde juegan Racing vs Peñarol?

Racing es local y fijó el Parque Viera.

Juan Rodríguez 
PEÑAROL

Un equipo del primer nivel de Europa se lleva ya a Juan Rodríguez de Peñarol, porque en dos días termina el período de pases

Maximiliano Silvera
PEÑAROL

La barra Ámsterdam de Peñarol presente en el recibimiento de la esposa de Maximiliano Silvera que se negó a usar un color de Nacional en la fiesta

Equipo arbitral para Racing vs Peñarol

Dirigirán el partido Esteban Ostojich asistido por Andrés Nievas y Marcos Rosamen con Juan Cianni de cuarto árbitro.

En el VAR estarán Antonio García y Richard Trinidad.

Entradas para Racing vs Peñarol

Mirá en esta nota el precio de las entradas y por dónde se venden.

Tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

Peñarol Racing Torneo Clausura

