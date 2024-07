Ruben Sosa contó detalles de su encuentro con Marcelo Bielsa en un bar de Carrasco: ¿pagó lo que consumió?

Agregó que no le preguntó nada de fútbol porque era la primera vez que lo veía y que Bielsa se retiró "contento porque no lo atomizaron con fotos".

Consultado si pagó el chivito que consumió, Sosa dijo: "No pagó nada, qué va a pagar. Me pareció como Ruben Sosa en el Inter de Milan, no pagaba cuando iba a comer. Antes de la pandemia fuimos a Milan con mis hijos pequeños y cuando salíamos a comer me decían, 'papá, no pagamos' y yo les decía, 'Sosita acá no paga'".