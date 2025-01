"Fue el mejor zaguero izquierdo del fútbol colombiano": los tremendos elogios a Julián Millán, fichaje de Nacional, de su último DT uruguayo

El DT señaló que era de esperarse que el zaguero fuera transferido tras su gran actuación el año pasado.

"No me sorprende porque lo conozco muy bien al futbolista. Era algo lógico. Estando yo en Colombia en el correr del año me han llamado entrenadores de de otros países, de México, Argentina, me han consultado sus características. Era lógico que ese rendimiento que venía teniendo lo fueran a buscar de varios equipos”, dijo.

“Jugó todo el año, casi todos los minutos, solamente no pudo estar en dos partidos. Es un jugador que tiene una capacidad física muy alta”, agregó.

julian millan.jpg Julián Millán

Para Peirano el zaguero tendrá una buena adaptación al fútbol uruguayo. “Con su personalidad y su manera la va a hacer muy rápida”, dijo.

El entrenador señaló que nadie lo llamó de Nacional para consultarle por Millán, y que el jugador tampoco le preguntó por el club. albo

"Nacional trae un jugador rápido en la zaga, zurdo, con buen juego aéreo ofensivo y defensivo, muy concentrado en la marca. Puede jugar de central, central por izquierda en línea de 4 o líbero en línea de 3, para un mano a mano con el 9", agregó. “En su carrera lo ha hecho de lateral por izquierda y cuando era más joven de volante”, señaló sobre sus posiciones.

“En un central que tiene muy buen pase de inicio de juego. Muy agresivo en la marca, sabe defender los espacios cuando juega en mitad de cancha. Toma riesgos jugando mano a mano y le gusta, se siente cómodo, no es común encontrar jugadores que sepan defender los espacios a sus espaldas y él lo hace muy bien”, sostuvo.

“En lo físico, cuando jugábamos muchos partidos por semana era un jugador que no acusaba cansancio, siempre estaba en ´optimas condiciones. Entrena muy bien y muy buen profesional. Para mi gusto se llevan un valor muy grande en todo sentido”, destacó Peirano, quien consideró que “el central sí o sí tiene que tener instinto de central, le tiene que gustar la parte de defender”.

Esas características las cumple Millán. “De los jugadores de Colombia calza muy bien para jugar acá en el sur, en Uruguay o Argentina”.

“Es un jugador que va mucho al duelo”, agregó Peirano, quien destacó también el aspecto físico del defensa. “Conmigo siempre jugó, siempre fue titular, uno de los capitanes del equipo cuando faltaba alguno”, dijo. “Tiene muy buenos hábitos, muy buena conducta, le encanta el entrenamiento, se siente muy cómodo con la exigencia”.