Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / SELECCIÓN URUGUAYA

Tarjetas amarillas y rojas en Eliminatorias y cómo inciden para el Mundial, el único riesgo del que deberá cuidarse la ya clasificada selección uruguaya ante Chile este martes

Los jugadores de la selección uruguaya deberán tener cuidado con las amonestaciones para evitar complicaciones en el Mundial

9 de septiembre 2025 - 12:02hs
El brasileño Anderson Daronco arbitró Uruguay-Perú
El brasileño Anderson Daronco arbitró Uruguay-Perú EFE

Uruguay, con 27 puntos en la tabla, visita al colista y desahuciado Chile, con 10 puntos, que ya piensa en el Mundial 2030.

20250908 Darwin Núñez saluda a una hincha de la selección uruguaya antes de viajar con la celeste
Darwin Núñez saluda a una hincha de la selección uruguaya antes de viajar con la celeste

Darwin Núñez saluda a una hincha de la selección uruguaya antes de viajar con la celeste

El partido que se jugará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile tendrá como árbitro al brasileño Anderson Daronco.

El jugador de la selección uruguaya Sergio Rochet, saluda a una aficionada este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile 
SELECCIÓN URUGUAYA

Las promesas que cumplieron Rodrigo Aguirre y Sergio Rochet tras clasificar al Mundial 2026 con la selección uruguaya; mirá el video

¿como esta sergio rochet? lo ultimo que se sabe sobre la duda en el probable equipo de la seleccion uruguaya ante chile y el jugador que fue liberado por sufrir fracturas
SELECCIÓN URUGUAYA

¿Cómo está Sergio Rochet? Lo último que se sabe sobre la duda en el probable equipo de la selección uruguaya ante Chile y el jugador que fue liberado por sufrir fracturas

Las tarjetas amarillas no repercuten en el Mundial

Los jugadores de la selección uruguaya deberán tener cuidado con las amonestaciones que reciban en el partido de este martes para evitar complicaciones en el Mundial.

En el caso de las tarjetas amarillas, las mismas no se acumulan para la fase final del torneo de Estados Unidos Canadá y México.

En ese sentido, el artículo 10.2 del reglamento de la FIFA señala que "no se trasladarán a la fase final las tarjetas amarillas y las suspensiones pendientes como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar".

20250904 Uruguay's midfielder #10 Giorgian de Arrascaeta (L) celebrates with teammates after scoring his team's second goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Uruguay and Peru at the Centenario stadium in Monte
Giorgian de Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta

O sea que si los jugadores de la selección uruguaya que cuentan con una tarjeta amarilla y que están a la orden este martes, que son Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, reciben la segunda este martes, no quedarán sancionados para el Mundial.

Prohibidas las tarjetas rojas

Pero en el caso de las tarjetas rojas, su castigo sí se arrastra para el Mundial, por lo que en caso de que un jugador sea expulsado en esta fecha de las Eliminatorias, tendrá una sanción en la fase final de la Copa del Mundo.

El reglamento señala: “Se trasladarán a la fase final las suspensiones por partidos pendientes impuestas como resultado de tarjetas rojas en la fase preliminar”.

Esa situación fue la que le ocurrió a Cristian “Cebolla” Rodríguez en el último partido de las Eliminatorias para el Mundial Sudáfrica 2010, expulsado ante Argentina, que luego le terminó costando su no convocatoria.

El artículo 10.3 establece también “en la fase final no se acumularán las tarjetas amarillas después de cuartos de final”.

Temas:

Eliminatorias Mundial Marcelo Bielsa Uruguay Chile

Seguí leyendo

Las más leídas

Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina
OBITUARIO

Murió de forma repentina un exarquero uruguayo que jugó en Boca Juniors y que fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central

Nacional campeón femenino de fútbol sala en sub  20
NACIONAL

Polémica en el fútbol sala por el título de Nacional en sub 20: mirá el cruce que tuvieron Jorge Seré y el dirigente de Peñarol Marcelo Solomita

Tenfield emite partidos de Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

¿Cuáles son los partidos de la Copa AUF Uruguay que Tenfield decidió televisar esta semana?

Lamine Yamal de España y Lionel Messi de la selección de Argentina, disputarán la Finalissima
FÚTBOL

España y FIFA quieren que la Finalissima ante Argentina se dispute en Montevideo el año que viene

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos