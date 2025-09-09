Tarjetas amarillas y rojas en Eliminatorias y cómo inciden para el Mundial, el único riesgo del que deberá cuidarse la ya clasificada selección uruguaya ante Chile este martes

Ya clasificada al Mundial 2026, la selección uruguaya de Marcelo Bielsa enfrenta a Chil e este martes a las 20:30 horas en Santiago , en un partido para cumplir el calendario pero en el que los jugadores celestes deberán cuidarse con las amonestaciones.

Uruguay, con 27 puntos en la tabla, visita al colista y desahuciado Chile, con 10 puntos, que ya piensa en el Mundial 2030.

Darwin Núñez saluda a una hincha de la selección uruguaya antes de viajar con la celeste

El partido que se jugará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile tendrá como árbitro al brasileño Anderson Daronco .

Las tarjetas amarillas no repercuten en el Mundial

Los jugadores de la selección uruguaya deberán tener cuidado con las amonestaciones que reciban en el partido de este martes para evitar complicaciones en el Mundial.

En el caso de las tarjetas amarillas, las mismas no se acumulan para la fase final del torneo de Estados Unidos Canadá y México.

En ese sentido, el artículo 10.2 del reglamento de la FIFA señala que "no se trasladarán a la fase final las tarjetas amarillas y las suspensiones pendientes como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar".

O sea que si los jugadores de la selección uruguaya que cuentan con una tarjeta amarilla y que están a la orden este martes, que son Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, reciben la segunda este martes, no quedarán sancionados para el Mundial.

Prohibidas las tarjetas rojas

Pero en el caso de las tarjetas rojas, su castigo sí se arrastra para el Mundial, por lo que en caso de que un jugador sea expulsado en esta fecha de las Eliminatorias, tendrá una sanción en la fase final de la Copa del Mundo.

El reglamento señala: “Se trasladarán a la fase final las suspensiones por partidos pendientes impuestas como resultado de tarjetas rojas en la fase preliminar”.

Esa situación fue la que le ocurrió a Cristian “Cebolla” Rodríguez en el último partido de las Eliminatorias para el Mundial Sudáfrica 2010, expulsado ante Argentina, que luego le terminó costando su no convocatoria.

El artículo 10.3 establece también “en la fase final no se acumularán las tarjetas amarillas después de cuartos de final”.