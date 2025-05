"Tienen que ver cómo dañan la buena relación Peñarol - Tenfield": Ruglio se refirió a la deuda de la empresa con el club y dijo que tratarla ahora es "política interna" que "no hace bien"

ruglio.jpg

Bajo el mandato de Ignacio Ruglio, quien accedió a la presidencia de Peñarol en diciembre de 2020, no se volvieron a hacer gestiones para efectivizar el cobro de la deuda.

Al día de hoy, Tenfield le debe US$ 4.900.000 a Peñarol y a fin de año se vence la octava cuota.

Lo que resolvió la directiva y lo que dijo Ignacio Ruglio sobre el tema

El pasdo martes los expresidentes de Peñarol Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera concurrieron a un importante consejo directivo que sesionó en el club y que terminó adoptando una importante decisión: realizar gestiones para cobrar la deuda.

Los dirigentes propusieron mandatar al presidente Ruglio, dada su gran relación con Tenfield y su dueño, Francisco Casal, de presentarse ante la empresa para que la misma reconozca la deuda y se genere a partir de ese reconocimiento, una fórmula para retomar los pagos.

Ruglio tiene una muy buena relación con Tenfield a punto tal de que se declaró "hincha" de la empresa en materia de derechos de televisión.

Este jueves, en el marco del partido de Peñarol ante Vélez por la Copa Libertadores en el Campeón del Siglo, Ruglio habló sobre el tema, opinó y dio detalles sobre la deuda.

20250205 Ignacio Ruglio y Eduardo Zaidensztat Reunión futuro ministro del Interior con autoridades de AUF y dirigentes de Nacional y Peñarol. Foto: Leonardo Carreño Ignacio Ruglio y Eduardo Zaidensztat Foto: Leonardo Carreño

“Acá hay un tema político de gente adentro del club que quiere ver cómo en el medio de nuestro buen relacionamiento con Tenfield y de la renovación de los contratos de televisión, meten un tema que tiene 9 años para atrás y que estuvieron 6 años en el gobierno y no lo pudieron resolver y ahora quieren que los resolvamos en 15 días cuando justo estamos negociando la renovación de la televisión”, dijo.

“Es política interna del club, no le hace bien al club, pero sé con los bueyes que aro y será cuestión de este año y medio, que va a ser bravo en política, a aprender a lidiar con ello porque no era el momento. Es decir, no lo pudiste solucionar, hace 10 años que está eso, no quedó claro de lo que se hizo hace 10 años”, agregó.

Además, señaló: “Hay documentos, pero lo que pasa que esos documentos tiene todo un trasfondo”.

“Si no hacés, hace 6 o 8 años, ya le hubieran hecho un juicio cuando dejó de pagar. ¿Por qué no se lo hicieron? ¿Y por qué fueron a negociar desde el club varias con quitas? Si a vos te lo deben porque le ibas a hacer quitas… Y de todo eso hay documentos”.

“Y ni siquiera es real tampoco que todas las cosas de acá, de hace dos años que empezamos a negociar, ya la gastronomía no la reciben ellos, ellos no reciben el dinero. El dinero quedó congelado en una cuenta de Peñarol y en conjunto, que no puede tocarla ni Peñarol ni Tenfield, hasta que se resuelva este tema”.

Para Ruglio, “está todo mal contado lo que armaron”. “Y lo intentaron poner ahora porque tienen que ver cómo dañan la relación Peñarol – Tenfield”.

“Para mí, están muy ocupados en hacer política interna en el club y en vez de dejar que el club funcione bien como está. Y en todos los casos, todos queremos cobrar eso si es que está para cobrar. Pero no es ahora el momento. ¿Por qué no lo hiciste en todos estos años y los tiras todo en medio de los derechos de televisión? Todos somos grandecitos y todos sabemos lo que está pasando”, agregó.

La deuda de Tenfield con Peñarol

La deuda se generó con el contrato de comercialización y explotación del estadio de Peñarol donde el club podía vender el nombre del estadio (el naming, como hizo Bayern Múnich en 2001 marcando un camino al transformar el Olímpico de Múnich en el Allianz Arena), la fiesta inaugural del 27 de marzo de 2016, el partido inaugural que se jugó ante River Plate argentino al día siguiente, la publicidad estática en diferentes puntos del estadio y la explotación gastronómica en el recinto.

20250914 El Estadio Campeón del Siglo El Estadio Campeón del Siglo

Después de que Damiani y Barrera expusieran en el consejo directivo del martes de qué se trataba el contrato, cuánto se cobró y qué se hizo para seguir cobrando, el consejo directivo actual, presidido por Ruglio, analizó el tema.

En esa decisión, el martes por la noche, todos los consejeros presentes estuvieron de acuerdo.

Participaron por la alianza Evaristo González, Guillermo Varela, Rodolfo Catino, Nicolás Ghizzo, Daniel Tealdi (como suplente de Santiago Sánchez) y Edgardo Novick. Por el oficialismo lo hicieron Ruglio, Jorge Nirenberg, Gonzalo Moratorio y Roberto Martínez.

Este miércoles, en horas de la mañana, el asunto tomó estado público.

Fue ahí cuando en el grupo de WhatsApp del consejo se volvió a analizar el tema y ahí surgieron dos opiniones encontradas.

Un sector de Peñarol analiza como posibilidad a futuro tomar acciones legales contra Tenfield

La alianza expresó que en caso de que Tenfield vuelva a desconocer la deuda, en el consejo directivo del próximo martes ya los dirigentes propondrán y votarán por elegir un estudio jurídico al cual se le dará el contrato para que lo analice y vea qué acciones legales se pueden entablar en el futuro cercano.

"Es una deuda importante, lleva muchos años sin pagarse y desde que Ruglio es presidente no se hizo ninguna gestión por cobrarla. En los balances de Peñarol este dinero figura como activo, como si fueran ingresos y no se cobra hace años. Es un dinero muy importante", dijo a Referí un consejero de la alianza.

"Si Ruglio no logra que Tenfield le reconozca la deuda el próximo martes hay que poner el tema inmediatamente en manos de abogados", agregó el dirigente consultado.

Sentarse a negociar y no ir a la guerra

Esta posición chocó contra la del oficialismo que entendió que Tenfield es un socio estratégico de Peñarol, que al club ingresa un dinero anual por lo que paga por derechos de televisión y que hay que sentarse a negociar para no ir a la "guerra" ante un actor del fútbol que siempre ha salido fortalecido en sus comparecencias ante la justicia.

"Ruglio tiene mucha mejor relación con Tenfield de la que tenía Peñarol en la época de Barrera, es un socio estratégico y no parece inteligente ir contra la empresa por la vía legal sin antes sentarse a negociar y esperar una respuesta positiva", dijeron a Referí desde el oficialismo.

Ruglio, Eduardo Zaindensztat, Nirenberg y Moratorio se manifestaron en contra de ir inmediatamente por el camino legal contra Tenfield para sentarse a negociar con la empresa y buscar fórmulas de acuerdo, mientras que González expresó que la posibilidad jurídica podía analizarse en paralelo y como una opción a futuro, pero para activar cuando se agoten y sean infructuosas todas las instancias de negociación previa.

El tema es que con el mapa político que tiene Peñarol, donde la alianza tiene mayoría sobre el oficialismo, el próximo martes se puede decidir ir por canales legales rápidamente. Salvo que Ruglio consiga con Tenfield sentarse a negociar y allanar un camino de entendimiento.