"Viene bien la derrota": lo que dijo Diego Aguirre tras la caída de Peñarol ante San Lorenzo y las pistas que dio para el clásico ante Nacional

“Nos vino muy bien este partido”, dijo. “Se jugó a buen ritmo. Uno siempre quiere ganar, pero hubo cosas que me gustaron. También hubo cosas que tenemos que mejorar. Pero todo es parte del proceso. Me voy contento con la exigencia que tuvo el partido, porque nos vino muy bien en este momento. Es lo que precisamos”.

Aguirre consideró “bueno” que la derrota sea un amistoso. “Está bueno que estas cosas pasen en este tipo de partidos, porque te marcan cosas que hay que mejorar. No hay que pensar que somos invencibles. Repito: este partido viene bien que haya sido complicado y también viene bien la derrota porque es una manera de corregir. Me voy muy contento con el equipo”.

PEÑAROL "Me siento feliz": la aclaración de Ignacio Ruglio del período de pases de Peñarol y el "llamado hermoso" de Diego Aguirre porque trabajó "como un caballo"

SERIE RÍO DE LA PLATA Peñarol 0 vs San Lorenzo 1 por la Serie Río de la Plata: Leo Fernández se reestrenó con la 10 pero el manya no pudo con el Ciclón

El técnico también analizó el mercado de pases de Peñarol, con los jugadores que están por llegar al equipo y dijo que tienen “un plantel competitivo”.

“También se van a sumar (Martín) Campaña, (David) Terans, Gastón Silva. Hemos conformado un plantel muy bueno y mantuvimos una base importante del año pasado. Da para tener tranquilidad de cara al futuro porque son jugadores que ya son probados, que son competitivos y rinden”.

20250116 Eduardo Darias Peñarol San Lorenzo Serie Río de la Plata. Foto: @SerieRdeLP Eduardo Darias Foto: @SerieRdeLP

“Estoy muy conforme con el plantel que tenemos y estoy muy ilusionado por lo que vayamos a ver este año”, dijo. “No estamos buscando jugadores ni tampoco estamos pensando en que en alguna posición no estamos bien. Tenemos dos jugadores por posición. Creo que estamos bien así. Esto no quiere decir que no vaya a venir alguno más”, sostuvo.

“El plantel es este. Ahora hay que estar preparados para la competencia oficial, aunque sabemos que ahora vienen los clásicos y aunque sean de carácter amistoso siempre hay que intentar ganarlos”, señaló el DT.

Con respecto a la posible salida de Damián García, dijo que aún no está cerrada. “No está confirmado que Damián se vaya. Confirmado estará si se va”.

Lo que dijo sobre el clásico ante Nacional del próximo lunes

Ante la pregunta si iba a contras con las nuevas incorporaciones en el clásico del próximo lunes en el Estadio Centenario, descartó esa opción.

“Para el lunes no hay posibilidad que estén los nuevos. Ninguna posibilidad”, comentó.

Además, adelantó cómo armará el equipo para el duelo ante los tricolores: “La base es la del primer tiempo de hoy, si. El equipo va a estar cercano a lo que fue el equipo inicial de hoy”.

El once inicial de Peñarol ante San Lorenzo fue el siguiente: Guillermo De Amores, Damián Suárez, Léo Coelho, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera: Rodrigo Pérez, Eduardo Darias; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Jaime Báez; Maximiliano Silvera.