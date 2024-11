Washington Aguerre pidió perdón a los hinchas de Peñarol por la roja contra Botafogo y un ex jugador de Nacional le respondió

“Me estoy yendo (al vestuario), y yo entiendo el idioma portugués, como vivo en la frontera, y justo estaban mis compañeros suplentes detrás, me doy media vuelta, y viene el arquero de Botafogo entre medio de ellos, se dijeron algo, y cuando me voy arrimando escuchó al arquero de Botafogo decir ‘ustedes están afuera de la Copa, no tienen chances hoy contra nosotros’”, comentó Aguerre.

“Ahí fue cuando me sacó un poco. Ya venía dolido del resultado en Brasil, me sacó, me arrimé, le dije un par de cosas y cuando vi, lo pisé en el pie. No fue que le agarré el tobillo ni nada de eso. Y cuando me doy media vuelta veo al árbitro con la roja y se me vino el mundo abajo. Dije: ‘acá la cagué’”, agregó.

El mensaje de Washington Aguerre

Luego, publicó un mensaje dirigido exclusivamente a los hinchas de Peñarol, en el que pide perdón por su error.

"Hace días que estoy con ganas de hablar con ustedes", comenzó el posteo de Aguerre y continuó de la siguiente manera:

"Desde el momento que terminó el partido con Botafogo, les quiero pedir perdón por mi actitud. A ustedes y a mis compañeros. La verdad que me da una profunda tristeza haber terminado una hermosa Copa con esta imagen, es un error que me duele y va a doler mucho.

aguerre.jpg

Sin embargo, espero que recuerden esta Libertadores como el año -después de algún tiempo- en el que volvimos a soñar todos juntos. Creímos que se podía y así lo jugamos. Con el alma y el corazón. Defendiendo a Peñarol como hincha que soy. Trabajaré siempre para mejorar y darle lo mejor a nuestro club.

Ahora todo el grupo está enfocado en cerrar el año de la mejor manera. Festejando como ustedes merecen. Para esto, es fundamental estar juntos, tirando todos para el mismo lado. Nosotros, dentro de la cancha, daremos todo para que eso suceda.

OTRA VEZ LES PIDO PERDÓN POR MI ERROR".

Comentarios de sus compañeros

Algunos de sus compañeros de equipo lo comentaron: "Vamo nosotros hermano !! Gracias y tqm" expresó Guzmán Rodríguez; "Siempre es siempre! Tamos juntos! Vamo y Vamo amigo a seguir pa delante!" señaló Maximiliano Olivera; "Vamo nosotros washiiiii", le escribió Nahuel Acosta.

También futbolistas de otros equipos le dejaron un mensaje de apoyo. Octavio Rivero, quien pasó por Nacional en 2019 y que actualmente juega en Barcelona de Guayaquil, le escribió: "Vamo arriba papá !!! A seguir animal".

Enzo Borges, de Plaza Colonia: "Vamo arribaaaa amigo! Abrazo de gol!!".