Grupo Disco anunció sus planes para 2025: proyecta invertir US$ 35 millones en el mercado local y expandirse a ciudades del interior del país

En este período, según informó el ejecutivo este miércoles en diálogo con la prensa, proyectan una inversión total de alrededor de US$ 35 millones, destinada a siete proyectos de remodelación de locales y de expansión.

En esta línea, Calleja sostuvo que la firma prepara su llegada a más regiones de Uruguay y si bien no quiso adelantar cuáles serán, dijo que el foco estará puesto en ciudades secundarias del interior del país.

Por otra parte, GDU proyecta seguir desarrollando nuevos formatos y continuar impulsando el modelo Fresh Market, que según informó Jean Christophe Tijeras, CEO de Grupo Disco Uruguay, incrementó las ventas de productos frescos en un 30%.

El presidente ejecutivo del Grupo Calleja, empresa propietaria de la mayor cadena de supermercados en El Salvador (Super Selectos), del Grupo Éxito en Colombia, y Grupo Libertad en Argentina, destacó también la confianza del grupo en Uruguay y el propósito de llegar "hasta el último rinconcito del país”. En este sentido, el reconocido empresario calificó a Uruguay como un país donde uno puede invertir y dijo, a modo de chiste, que el defecto que tiene el país es que faltan más uruguayos.

“Queremos ser catalizadores del desarrollo económico y social para Uruguay”, añadió.

Además, Calleja resaltó que en países como Colombia, la compañía tiene un fuerte posicionamiento en el negocio inmobiliario, con el desarrollo de centros comerciales y locales de gran extensión, un sector en el que también ven oportunidades en Uruguay.

La omnicanalidad, el posicionarse como un lugar de oportunidad de empleo y el compromiso con los productores locales son otros de los focos del grupo para el 2025.

Actualmente, GDU cuenta con 100 locales, incluyendo los supermercados Disco y Devoto, las tiendas de cercanía Devoto Express, Foodies y Six or Less, además de los dos hipermercados Géant, con un tercero proyectado para Punta del Este en 2026.

El Grupo salvadoreña Calleja, que en febrero de 2024 compró participación en Disco, Devoto y Géant, tiene 116 tiendas en El Salvador y emplea a más de 55.000 personas en ese país, Colombia, Uruguay y Argentina.