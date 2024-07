La dura respuesta de Jennifer Aniston a las críticas del candidato a vicepresidente de Donald Trump contra las personas sin hijos

"Realmente no puedo creer que esto venga de un posible vicepresidente de los Estados Unidos", escribió Aniston. Getty Images

"Realmente no puedo creer que esto venga de un posible vicepresidente de los Estados Unidos", escribió Aniston en Instagram.

Series "Hay una generación que mira Friends y le parece ofensivo": Jennifer Aniston cree que la serie no podría hacerse en 2023

El candidato a vicepresidente republicano tiene una hija de 2 años y dos hijos varones.

"Espero que no tenga que recurrir a la fertilización in vitro (FIV) como segunda opción, porque estás tratando de terminar con eso también", agregó.

"País infeliz"

La actriz -que ha hablado previamente de sus intentos por tener hijos a través de la FIV- hizo referencia a que, el mes pasado, Vance votó a favor de bloquear una propuesta de ley que buscaba garantizar el acceso a estos métodos de reproducción asistida en todo el país.

La medida había sido impulsada por los demócratas.

En el video, Vance criticaba a la vicepresidenta Kamala Harris porque no tiene hijos biológicos, pero es madrastra de los dos hijos de su marido Doug Emhoff.

Getty Images Vance definió en 2021 a las demócratas como "un montón de señoras sin hijos y amantes de los gatos".

El senador le dijo al expresentador de Fox News, Tucker Carlson, que EE.UU. estaba dirigido por "un montón de señoras sin hijos y amantes de los gatos, que tienen vidas infelices y han tomado decisiones infelices, por lo que quieren que el resto del país también sea infeliz".

"Mira a Kamala Harris, Pete Buttigieg, Alexandria Ocasio-Cortez, el futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos. ¿Qué sentido tiene que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él?", comentó Vance en aquel momento.

La BBC se comunicó con el equipo de campaña de ambos candidatos republicanos para obtener un comentario sobre las expresiones de la intérprete, pero no recibió respuesta.

Más repercusiones

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, también se refirió a los comentarios a principios de esta semana. El funcionario se centró en la adopción de sus gemelos con Chasten.

"Lo realmente triste es que lo dijo después de que Chasten y yo pasamos por un revés bastante dramático en nuestro camino de adopción. Quizás no lo sabía, pero tal vez por eso no debería hablar de los hijos de otras personas", dijo Buttigieg en el programa The Source de CNN.

También generó una reacción por parte de los fans de la cantante y compositora Taylor Swift, que no tiene hijos y tienen tres gatos.

Getty Images Taylor Swift, que no tiene hijos y tienen tres gatos, no ha dado su respaldo a ningún candidato.

"Es audaz para alguien que busca votos enfocarse en las 'señoras con gatos y sin hijos' cuando la líder de las ´Mujeres con Gatos y sin Hijos' es Taylor Swift´", publicó la escritora británica Caitlin Moran en X.

Otro usuario de X compartió la portada de la revista Time donde Swift posó con uno de sus gatos y escribió: "No hay furia en el infierno como la que puede llegar a tener una señora con gatos y sin hijos que aún no ha respaldado a un candidato presidencial".

En 2022, Aniston le dijo a la prensa que hubiese querido que alguien le recomendara congelar sus óvulos cuando era más joven.

"Fue un camino desafiante para mí, el camino para tener bebés. Fueron años de especulación... fue muy difícil. Pasé por la FIV, tomé tés chinos, hacía de todo".

Pero ha dicho que "no se arrepiente de nada".

"Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte ese favor. En el momento, no piensas en eso, así que aquí estoy hoy", le dijo a la revista.

"Y el barco ya ha zarpado", añadió.

BBC

FUENTE: BBC