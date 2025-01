Las ofertas de Nacional por Lucas Villalba y Juan Cruz de los Santos y la particular frase de Flavio Perchman en un programa de TV: "¿Quién te dio los números, un almacenero?"

El vicepresidente de Nacional Flavio Perchman reveló este domingo las condiciones en las cuales contrató al extremo de Montevideo City Torque, Lucas Villalba, y también expresó lo que ofertó por el campeón del mundo sub 20 Juan Cruz De los Santos, y por qué su propuesta no fue aceptada.

"Estamos seguros de que va a ser una inversión. Y es una inversión que no hay manera de perderla", dijo Perchman este domingo en el Polideportivo de Canal 12.

El vice de Nacional dijo que el club puso US$ 800 mil por el 60% de la ficha del jugador.

"Si anda bien en Nacional se vende en una fortuna, si las condiciones que tiene y mostró en City Torque las aplica en Nacional no hay un jugador en el medio local con esas características. El otro día fue la figura de su equipo en un amistoso y lo llamaron tres equipos de Argentina", agregó Perchman.

El futbolista firmará un contrato por tres años.

"Estamos haciendo inversiones, es algo que cambió en Nacional", enfatizó el 2 de los tricolores, quien está al mando de toda la estructura deportiva junto con Sebastián Eguren.

Fue ahí cuando el panelista Diego Jokas le dijo si invertir en Juan Cruz De los Santos no era más barato ya que el 50% del extremo de River Plate le costaba a Nacional US$ 500 mil.

Fue entonces cuando Perchman dijo: "Por Juan Cruz ofrecimos US$ 500.000 por el 50% y nos dijeron que el 50% valía US$ 1.350.000. Estuve en tratativas con Seba Taborda. "¿Quién te dio los números, un almacenero?"

La mirada optimista de Flavio Perchman sobre el Nacional 2025

"La evaluación final hay que hacerla a fin de año. Soy el hincha más tranquilo de Nacional en este momento. Tenemos muy buen plantel y nos faltan tres jugadores para cerrar. Estoy convencido de que vamos a tener un buen año, ser campeones uruguayos y hacer un buen torneo internacional", afirmó.

Perchman dijo que Nacional sigue negociando por César Araújo de Orlando City, otro extremo y "probablemente" un 9.

Consultado por qué el 9 pasó a ser una "probabilidad" cuando la jornada en que fue electo como vice de Nacional, con Ricardo Vairo de presidente, puso sobre la mesa el nombre de Lucas Alario, de Inter de Porto Alegre, Perchman dijo: "Hay un tema de superposición de lugares. En un mes recuperamos a (Gonzalo) Petit y en dos meses y medio a (Gonzalo) Carneiro, tenemos que evaluar también eso. Aunque para mí no son nueves".

"Me hubiera encantado traer a Thiago Borbas, pero Bragantino se salvó en la última fecha. Diogo Costa estuvo en carpeta, pero la mujer quedó embarazada y no quiere quedar sola cuando tenga familia. Espera para marzo", reveló.

"Quise levantar la mira", se sinceró diciendo que además de Alario apostó por Roger Martínez y Adam Bareiro. "Por Bareiro ofrecieron del fútbol árabe US$ 1 millón por el préstamo. Ahí no podemos competir. Nuestra apuesta era un buen salario".

La inminente salida de Christian Ebere

"Por Christian Ebere hablé, hace ocho nueve meses que no hace fútbol, tiene que ir a un lugar donde sea titular todos los partidos y Nacional no le puede darle eso. Si se quiere quedar, se queda. Se quiere quedar a pelear un lugar, pero nosotros necesitamos que salga, juegue y que esté todos los partidos de titular. Hoy está atrás de (Diego) Herazo y (Bruno) Damiani", expresó Perchman.

Nacional contrató en este período de pases al colombiano Julián Millán, el venezolano Rómulo Otero, Emiliano Ancheta, Franco Catarozzi, Diego Romero, Yonathan Rodríguez y ahora a Villalba.

El mal negocio por Leandro Lozano y la advertencia que le hizo en Navidad

"Fue un mal negocio por el número final", dijo Perchman sobre la salida de Leandro Lozano a Argentinos Juniors.

"No era un jugador para tener con una cláusula de salida tan baja. La directiva pasada lo tuvo que hacer porque había recibido una oferta de Turquía. Además había una copropiedad con Boston River. Entonces sacando el 20% del jugador y la comisión nos quedaron US$ 800 mil dividido dos con Boston quedaron US$ 400 mil. Eso decidimos invertirlo en Ancheta que tuvo dos muy buenos años", dijo.

Perchman recordó que en la pasada Navidad tuvo una charla con el jugador y le dijo que lo quería como un líder del plantel. También que estaba dispuesto a dejarlo ir si le llegaba una gran oferta. "Pero le dije, no te me vayas a Banfield o a Argentinos Juniors". El jugador terminó en el bicho de La Paternal, seducido por iniciar un nuevo ciclo en un mercado más exigente.

La charla con Cristian Olivera

Perchman dijo que el viernes vio el segundo tiempo contra Olimpia en el Gran Parque Central, con Cristian "Kike" Olivera que se llevó una camiseta de Nacional.

"Dijo que se muere de ganas por venir, pero sale US$ 8 millones y Los Angeles FC quiere venderlo, puedo ofrecer el 10%", expresó sobre lo lejos que está Nacional de esa cifra.