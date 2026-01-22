VIDEO | Armado, descalzo y desorientado, ¿qué se sabe del uruguayo detenido en Argentina?

Un hombre que se encontraba armado a plena luz del dia en la Ciudad de Buenos Aires fue detenido este jueves tras una denuncia al 911 en la que se alertó por la presencia de un sujeto en "actitud sospechosa".

De nacionalidad uruguaya , sin camiseta, descalzo y desorientado, fue reducido por oficiales de la Comisaría Vecinal 14B cuando se desplazaba por la calle Fitz Roy .

Según confirmaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas (NA) , de manera inmediata, los agentes constataron que el sujeto intentaba ingresar a un auto Ford EcoSport , lel cual se encontraba estacionado en la intersección con la calle Nicaragua .

CABA VIDEO | Así fue el tiroteo del agente de la Policía Federal en Villa Crespo, ¿qué se sabe?

MIRÁ EL VIDEO Quiso picarla, le erró y se lesionó: el video del insólito penal de un jugador de Colo Colo en la tanda contra Peñarol que se volvió viral en las redes

“Fue impactante; nunca uno se imagina algo así tan temprano”, señaló una vecina testigo del confuso episodio.

¿Qué se sabe del uruguayo armado detenido en Argentina?

El hombre de nacionalidad uruguaya no tenía antecedentes y no llegó a disparar, aunque su presencia y actitud alarmaron a varias vecinos.

image Fuente: @matiilopez_ok

De acuerdo a la informacion publicada por la agencia NA, además de ser reducido y controlado, se secuestró el arma para su peritaje judicial.

El caso se suma a una serie de episodios de violencia armada registrados en los últimos días en el distrito porteño. El lunes, en Villa Crespo, un efectivo policial fue arrestado despues de vaciar el cargador de su pistola 9 mm reglamentaria en un incidente que generó alarma en la zona.