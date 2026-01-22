Dólar
/ Lifestyle / VIRALES

VIDEO | Armado, descalzo y desorientado, ¿qué se sabe del uruguayo detenido en Argentina?

Según confirmaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas (NA), de manera inmediata los agentes constataron que el sujeto intentaba ingresar a un auto Ford EcoSport, el cual se encontraba estacionado en la intersección con la calle Nicaragua.

22 de enero 2026 - 12:35hs
armado en buenos aires

Un hombre que se encontraba armado a plena luz del dia en la Ciudad de Buenos Aires fue detenido este jueves tras una denuncia al 911 en la que se alertó por la presencia de un sujeto en "actitud sospechosa".

De nacionalidad uruguaya, sin camiseta, descalzo y desorientado, fue reducido por oficiales de la Comisaría Vecinal 14B cuando se desplazaba por la calle Fitz Roy.

image
Fuente: @matiilopez_ok

Fuente: @matiilopez_ok

Según confirmaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas (NA), de manera inmediata, los agentes constataron que el sujeto intentaba ingresar a un auto Ford EcoSport, lel cual se encontraba estacionado en la intersección con la calle Nicaragua.

¿Qué se sabe del uruguayo armado detenido en Argentina?

El hombre de nacionalidad uruguaya no tenía antecedentes y no llegó a disparar, aunque su presencia y actitud alarmaron a varias vecinos.

image
Fuente: @matiilopez_ok

Fuente: @matiilopez_ok

De acuerdo a la informacion publicada por la agencia NA, además de ser reducido y controlado, se secuestró el arma para su peritaje judicial.

El caso se suma a una serie de episodios de violencia armada registrados en los últimos días en el distrito porteño. El lunes, en Villa Crespo, un efectivo policial fue arrestado despues de vaciar el cargador de su pistola 9 mm reglamentaria en un incidente que generó alarma en la zona.

