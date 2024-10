Frente Amplio confía en captar votos "antisistema" y asegura que en los balotaje "nunca creció menos del 5%"

“A esas personas que les preocupa su seguridad social, ¿van a votar por Álvaro Delgado que quiere mantener todo como está o a Yamandú Orsi que de llegar al gobierno propone un diálogo social para hacer una reforma más justa?”, razonan por estas horas en el Frente Amplio.

Uno de los razonamientos por estas horas es que el “voto antisistema” puede ser seducido por algunas sensibilidades dentro del Frente, dijeron fuentes políticas a El Observador.

Pese a su derrota en las urnas, el plebiscito de la seguridad social siguió abriendo cuñas dentro del Frente Amplio cuando a pocas horas de la elección la exvicepresidenta Lucía Topolansky acusó en M24 que la consulta “desvía fuerzas y energías”. “Priorizás el gobierno o priorizás otro tema. Eso se refleja después en el resultado”.

Sus palabras no pasaron desapercibidas en la reunión de este martes, mientras los sectores que militaron el plebiscito bregan por postergar cualquier debate para después del balotaje. “Que la autocrítica quede para después del 24 (de noviembre). Ahora nos necesitamos todos para que Yamandú gane la elección”, dijo la socialista Daniela Brandon a El Observador.

De todos modos, y más allá de Salle, en el FA saben que los votos claves para ganar en noviembre son los de los socios de la coalición porque valen doble, bastan unos 42 mil para ganar la elección.

El jefe de campaña Alejandro Sánchez declaró este martes que “va a haber movilizaciones en todo el país, donde estarán distintos referentes, donde estará la fórmula”. El ahora senador electo del MPP afirmó que “ahora hay una segunda etapa” y que “va a ser una campaña corta”, por lo que están puliendo el cronograma para priorizar qué lugares del país debería volver a recorrer Orsi. La selección responde a una cuestión matemática: la campaña va a ser de unos 20 días y hay 19 departamentos para visitar, por lo que algunos territorios van a ser cubiertos por senadores electos.

20241015 Entrevista a Alejandro "Pacha" Sánchez, político. IG Foto: Inés Guimaraens

Sánchez ya convocó para este domingo a una “convocatoria por Uruguay” en la Rambla de Montevideo, y adelantó que habrá “estéticas nuevas y propuestas nuevas”. Según supo El Observador, parte de eso implica incorporar la bandera uruguaya a los actos frenteamplistas, aunque sin renunciar a la enseña de Otorgués porque, al decir del jefe de campaña, “los símbolos no se dejan nunca”.

Por otro lado, en el Frente saben que un nicho sobre el que seguirán poniendo toda la carne en el asador es en el área metropolitana, con una fórmula compuesta por los exintendentes de ambos departamentos.

El tono

Sánchez negó este martes que Orsi deba cambiar el tono con el que ha encarado esta campaña o tomar nuevos riesgos. Ante las críticas del oficialismo, el comando frenteamplista rebatió durante meses que el candidato “nunca estuvo escondido” y que su fuerte es “el mano a mano” con la gente. Orsi, en tanto, informó a Telemundo que ya aceptó convocatorias de gremiales a paneles compartidos con su contrincante Delgado, bajo la premisa de que con octubre ya se dirimió “la segunda interna de la coalición”.

Mientras tanto, los dos comandos se juntarán el próximo jueves con la Corte Electoral y la productora Estudio 9 para coordinar el debate previsto por ley de cara a esta segunda vuelta.

“Nosotros vamos a continuar con una campaña que hemos decidido que tiene que estar centrada en los problemas de la gente y no en los dirigentes”, insistió Sánchez, y citó como ejemplo al “más de medio millón de compatriotas” que son 25 mil pesistas y que “se les hace difícil llegar a fin de mes”.

Tal como consignó El Observador, hubo varios cuestionamientos desde los sectores alineados al plebiscito de la seguridad social por lo poco osado de la campaña de Orsi. Otros dirigentes de los sectores mayoritarios reconocen por lo bajo la chatura de la campaña –de todo el sistema y ya no solo del Frente Amplio– pero confían en que esa es la estrategia que la elección pide para que aspirar otra vez al gobierno.

Parte de ese pensamiento crítico lo reprodujo este lunes en el streaming Pasan Cosas –de Caras y Caretas– el exdiputado comunista Gerardo Núñez. “Acá sigue estando en disputa –aunque a algunos no les guste hablar de disputa– el horizonte estratégico de la fuerza política. (...) Si tenemos que hablar de razones para el no despegue, no hay propuestas profundas que traccionen la campaña electoral del FA, la fórmula prácticamente no estuvo en los grandes debates del país, no se logró centrar la campaña en propuestas, no se confrontó prácticamente con la derecha”, sostuvo el exdirigente, que renunció a su banca en marzo de 2023.

Sus palabras, sin ser representativas de un Partido Comunista que cierra filas para disputar el triunfo en noviembre, ilustran una lectura crítica que también manejan otros dirigentes.

En el comando, en cambio, celebran que el perfil de Orsi les permitió ganar la mayoría en el Senado y confían en que será el gestor de la victoria en el balotaje.