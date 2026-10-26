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"Feliz de estar vivo": un piloto sobrevivió a un impactante accidente de 15 autos tras recorrer la pista con su techo en una carrera de Nascar

Joey Logano protagonizó un vuelco en plena competencia y voló en la parte alta del óvalo del circuito

26 de octubre de 2026 14:32 hs

“Simplemente estoy feliz de estar vivo”. Con esa frase lapidaria, Joey Logano resumió el estremecedor episodio que protagonizó en la Nascar Cup Series. El piloto de Team Penske disputaba los puestos de vanguardia cuando, a solo cinco giros del cierre en Talladega Superspeedway, un toque en el tri-óvalo con Carson Hocevar desestabilizó su Ford N° 22, haciéndolo volar hacia la parte alta del óvalo y terminar volcado.

Completamente invertido, el auto se deslizó sobre el techo durante varios metros en una imagen sobrecogedora.

Lo que ocurrió en el accidente y luego de él

La colisión desató una violenta reacción en cadena que involucró a 15 coches, obligando a detener la prueba con bandera roja.

Entre los más afectados estuvo Riley Herbst, quien tras golpear ambos muros declaró más tarde: “Sí, estoy bien, gracias. Fue uno grande, pero simplemente gracias a 23XI y Toyota por el apoyo. Ha sido un año con altibajos, por decir lo menos. Así que pensé que teníamos una oportunidad al final. Nos sacaron un poco de posición, pero volvimos y al final simplemente quedamos atrapados en ese accidente en Talladega”.

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Joey Logano analizó el video tras ser asistido: “Sinceramente todavía no había visto la repetición aunque... supongo que aquí está. Veamos qué pasó aquí. Él está empujando al final aquí. ¿Y después me va a empujar en el tri-óvalo, tal vez? Sí, parece que simplemente recibí un pequeño empujón en el lugar equivocado ahí. Y después ese momento fue muy de Talladega Nights. Es como, ‘oh no, estoy boca abajo, este no es un buen momento’”.

Finalmente, el bicampeón reconoció las medidas de seguridad: “No puedo agradecer lo suficiente al equipo de seguridad. Hicieron un trabajo increíble para dar vuelta esa cosa. El coche hizo un gran trabajo. La última vez que había volcado, quedó aplastado sobre mi cabeza. Y esta vez, bueno, no vimos que la jaula antivuelco se aplastara en absoluto. Valoro lo que ha hecho Nascar. Gracias al equipo de seguridad por sacarme de ahí sano y salvo... hubo algunos golpes violentos en este accidente”.

Milagrosamente, todos resultaron ilesos.

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