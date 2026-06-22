A qué hora juega hoy lunes Argentina vs Austria por el Mundial 2026, a primer turno, y dónde verlo

El partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 se juega hoy, lunes 22 de junio.

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El encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 se disputa este lunes 22 de junio. El escenario elegido para este cruce internacional es el imponente AT&T Stadium, ubicado en la ciudad de Dallas, Estados Unidos.

El pitazo inicial está programado para las 14:00 horas de Uruguay (mismo horario para Argentina y Brasil).

Para quienes sigan el encuentro desde otros países, los horarios oficiales son los siguientes:

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Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 13:00 horas.

Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas.

México: 11:00 horas.

¿Dónde ver en vivo Argentina vs Austria?

Al tratarse de un partido internacional correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA, la transmisión oficial para el territorio uruguayo está a cargo de las siguientes señales y plataformas con derechos vigentes:

Televisión por cable y aire: DSports (DirecTV) y Canal 5.

Streaming: DGO y Disney+ Premium.

Cómo llegan los equipos y tabla de posiciones

Ambas selecciones llegan a este compromiso tras haber ganado en sus respectivos debuts, por lo que un triunfo hoy les aseguraría la clasificación a los dieciseisavos de final del certamen.

Argentina: la albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, viene de golear 3-0 a Argelia. En dicho encuentro, Lionel Messi marcó un triplete e igualó el récord histórico de 16 goles en Mundiales del alemán Miroslav Klose.

Austria: el combinado europeo, bajo el mando de Ralf Rangnick, superó por 3-1 a Jordania en su primera presentación, mostrando un juego físico y transiciones rápidas.

Tabla de posiciones del Grupo J:

Posibles alineaciones

Para este encuentro, se espera que el cuerpo técnico argentino realice al menos una variante obligada por molestias físicas, con el ingreso de Nahuel Molina en el lateral derecho.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada (o Nicolás González); Lionel Messi y Lautaro Martínez (o Julián Álvarez).

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic (o Marko Arnautovic).