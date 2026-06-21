Mundial 2026: Lionel Scaloni habló sobre el estado de Lionel Messi y criticó las pausas de hidratación

Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina, acudió a la conferencia de prensa previa al encuentro frente a Austria , por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 en Dallas , y se refirió a el estado de Lionel Messi y también criticó las pausas de hidratación.

"El grupo saca adelante las situaciones tanto buenas o malas. Al lado de un amigo siempre es mejor. Eso es lo que todo sentimos" , expresó el DT y, en vísperas al cumpleaños número 39 de Messi, que será el próximo 24 de junio, deseó: "Qué sea feliz, es lo que todos queremos" .

En base a lo que espera del encuentro frente a Austria, Scaloni analizó: "Es un rival difícil, tiene muy buenos jugadores. Presiona bien, es vertical . Ha hecho una gran clasificación. Es un rival a tener en cuenta, será un partido complicado . Ganamos los dos y eso puede ayudar a que se vea un espectáculo mejor. Lo que se ve del Mundial es que no hay partidos fáciles ", empezó narrando.

"La fase de grupos históricamente lo fue. Las condiciones de calor, que se pare el partido constantemente hace que eso le dé una mano al equipo teóricamente más débil. Tiene tiempo que antes no había. Se ha hecho para tener tiempo y se hace un poco cortado el partido, eso de cuatro tiempos es real", dijo relacionando un poco con la opinión de Marcelo Bielsa.

Lo que no se vio del empate entre la selección uruguaya y Cabo Verde por el Mundial 2026: la discusión tras el empate celeste, el rol de Josema y el lamento final

La opinión de Lionel Scaloni sobre las pausas de hidratación

En base a lo nuevo que se implementó, primero en el Mundial de Clubes 2025, y ahora en esta Copa del Mundo, Scaloni dijo: "Se hace raro adaptarse a eso, imagino en un tiempo si se sigue haciendo será algo normal. Todavía no es tan normal para nosotros, se hace bastante cortado. A veces los partidos pasan de una manera a otra en el mismo tiempo, solo por esto. Entiendo que se mejorará. Hay gente que analiza y muestra la tablet y computadoras, nosotros somos más de personal y hablar mano a mano".

En otra línea, se refirió al estado físico de sus jugadores en base a las molestias físicas que arrastraban últimamente: "Lo expliqué varias veces, al 100% es difícil que estén. No solo los argentinos, que jugaron muchos partidos. Lo importante que lleguen al máximo de sus posibilidades. Están todos disponibles para jugar. Eso está bueno", expresó.