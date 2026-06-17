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Colombia vs. Uzbekistán, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo y capitaneado por James Rodríguez, buscará imponer su poderío sobre los asiáticos en el mítico estadio Ciudad de México.

17 de junio de 2026 14:17 hs
Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO

La Selección de Colombia enfrentará este miércoles 17 de junio a Uzbekistán por el segundo partido del Grupo K de la Copa del Mundo FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo y capitaneado por James Rodríguez, buscará imponer su poderío sobre los asiáticos en el mítico estadio Ciudad de México.

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"James llega bien, ha ido creciendo en la parte de rendimiento físico y su talento y condiciones lo hacen un jugador que sin correr tanto como otros define cosas y da claridad al juego. Colombia ha estado a la altura en cuanto a la intensidad. Francia nos superó, pero por momentos estuvimos a la altura en los datos de rendimiento", señaló el entrenador argentino.

Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán: transmisión EN VIVO

El partido entre Colombia vs. Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy miércoles 17 de junio desde las 23 horas (hora Uruguay) en el estadio Ciudad de México.

Colombia vs. Uzbekistán

  • Hora: 23 horas
  • Estadio: Ciudad de México
  • Árbitro: Anthony Taylor
  • Transmisión EN VIVO: Canal 5, Disney y Dsports

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