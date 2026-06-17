Colombia vs. Uzbekistán, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de Colombia enfrentará este miércoles 17 de junio a Uzbekistán por el segundo partido del Grupo K de la Copa del Mundo FIFA 2026.

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El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo y capitaneado por James Rodríguez, buscará imponer su poderío sobre los asiáticos en el mítico estadio Ciudad de México.

Embed ️ Las palabras reflejan lo que siente un país entero.



Cada vez falta menos para volver a vivir emociones inolvidables. ⚽#ConOrgulloColombiano pic.twitter.com/KS4TjLmcyQ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 16, 2026

"James llega bien, ha ido creciendo en la parte de rendimiento físico y su talento y condiciones lo hacen un jugador que sin correr tanto como otros define cosas y da claridad al juego. Colombia ha estado a la altura en cuanto a la intensidad. Francia nos superó, pero por momentos estuvimos a la altura en los datos de rendimiento", señaló el entrenador argentino.