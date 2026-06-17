Inglaterra vs. Croacia, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de Inglaterra enfrentará este miércoles 17 de junio a Croacia por el partido inicial del Grupo L de la Copa del Mundo FIFA 2026.
El conjunto dirigido por Thomas Tuchel y capitaneado por Harry Kane, buscará sumar sus primeros tres puntos por sobre los liderados por Luka Modric.
"Tienen una defensa de tres muy sólida. El corazón del equipo sigue estando en el mediocampo. Tienen experiencia en torneos y sus selecciones nacionales son tradicionalmente fuertes. Eso es a lo que nos enfrentamos", señaló el entrenador alemán en conferencia de prensa.
La séptima jornada de la Copa del Mundo FIFA 2026 continuará con los choques entre Ghana vs. Panamá y Uzbekistán vs. Colombia.
Dónde ver Inglaterra vs. Croacia: transmisión EN VIVO
El partido entre Inglaterra vs. Croacia por la primera fecha del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy miércoles 17 de junio desde las 17 horas (hora Uruguay) en el estadio Dallas.
Inglaterra vs. Croacia
- Hora: 17 horas
- Estadio: Dallas
- Árbitro: Clément Turpin
- Transmisión EN VIVO: Dsports
Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy miércoles 17 de junio y a qué hora?
- 01:00 - Austria vs. Jordania - Grupo J (hora Uruguay) - FINALIZADO
- 14:00 - Portugal vs. RD de Congo - Grupo K (hora Uruguay)
- 17:00 - Inglaterra vs. Croacia - Grupo L (hora Uruguay)
- 20:00 - Ghana vs. Panamá - Grupo L (hora Uruguay)
- 23:00 - Uzbekistán vs. Colombia - Grupo K (hora Uruguay)