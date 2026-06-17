Inglaterra vs. Croacia, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de Inglaterra enfrentará este miércoles 17 de junio a Croacia por el partido inicial del Grupo L de la Copa del Mundo FIFA 2026 .

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El conjunto dirigido por Thomas Tuchel y capitaneado por Harry Kane , buscará sumar sus primeros tres puntos por sobre los liderados por Luka Modric .

"Tienen una defensa de tres muy sólida. El corazón del equipo sigue estando en el mediocampo. Tienen experiencia en torneos y sus selecciones nacionales son tradicionalmente fuertes. Eso es a lo que nos enfrentamos", señaló el entrenador alemán en conferencia de prensa.

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La séptima jornada de la Copa del Mundo FIFA 2026 continuará con los choques entre Ghana vs. Panamá y Uzbekistán vs. Colombia.

Dónde ver Inglaterra vs. Croacia: transmisión EN VIVO

El partido entre Inglaterra vs. Croacia por la primera fecha del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy miércoles 17 de junio desde las 17 horas (hora Uruguay) en el estadio Dallas.

Inglaterra vs. Croacia

Hora: 17 horas

Estadio: Dallas

Árbitro: Clément Turpin

Transmisión EN VIVO: Dsports

Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy miércoles 17 de junio y a qué hora?