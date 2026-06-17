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Inglaterra vs. Croacia, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel y capitaneado por Harry Kane, buscará sumar sus primeros tres puntos por sobre los liderados por Luka Modric.

17 de junio de 2026 13:58 hs
Inglaterra vs. Croacia EN VIVO

Inglaterra vs. Croacia EN VIVO

La Selección de Inglaterra enfrentará este miércoles 17 de junio a Croacia por el partido inicial del Grupo L de la Copa del Mundo FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel y capitaneado por Harry Kane, buscará sumar sus primeros tres puntos por sobre los liderados por Luka Modric.

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"Tienen una defensa de tres muy sólida. El corazón del equipo sigue estando en el mediocampo. Tienen experiencia en torneos y sus selecciones nacionales son tradicionalmente fuertes. Eso es a lo que nos enfrentamos", señaló el entrenador alemán en conferencia de prensa.

Mundial 2026 EN VIVO: seguí todo lo que pasa en la Copa del Mundo, minuto a minuto, en el blog de Referí

Portugal vs. Congo, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La séptima jornada de la Copa del Mundo FIFA 2026 continuará con los choques entre Ghana vs. Panamá y Uzbekistán vs. Colombia.

Dónde ver Inglaterra vs. Croacia: transmisión EN VIVO

El partido entre Inglaterra vs. Croacia por la primera fecha del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy miércoles 17 de junio desde las 17 horas (hora Uruguay) en el estadio Dallas.

Inglaterra vs. Croacia

  • Hora: 17 horas
  • Estadio: Dallas
  • Árbitro: Clément Turpin
  • Transmisión EN VIVO: Dsports

Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy miércoles 17 de junio y a qué hora?

  • 01:00 - Austria vs. Jordania - Grupo J (hora Uruguay) - FINALIZADO
  • 14:00 - Portugal vs. RD de Congo - Grupo K (hora Uruguay)
  • 17:00 - Inglaterra vs. Croacia - Grupo L (hora Uruguay)
  • 20:00 - Ghana vs. Panamá - Grupo L (hora Uruguay)
  • 23:00 - Uzbekistán vs. Colombia - Grupo K (hora Uruguay)

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