Portugal vs. Congo, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de Portugal enfrentará este miércoles 17 de junio a República Democrática del Congo por el partido inicial del Grupo K de la Copa del Mundo FIFA 2026.

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El conjunto dirigido por Roberto Martínez y capitaneado por Cristiano Ronaldo, buscará imponer su poderío sobre los africanos, quienes regresan a la máxima cita del fútbol mundial tras 52 años de ausencia.

"Cristiano es una vez más un ejemplo y una referencia para el grupo, para jóvenes, niños y niñas que empiezan a seguir su ejemplo. Es una maravilla. A nivel interno parece que es su último Mundial", confesó el entrenador español al ser consultado por el astro de 41 años y actual delantero del Al-Nassr F. C, en conferencia de prensa.

Embed Roberto Martínez sur Cristiano Ronaldo : "On a l’impression que c’est son premier Mondial"#beINFWC2026 pic.twitter.com/R80v59O1Gr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 17, 2026 La séptima jornada de la Copa del Mundo FIFA 2026 continuará con los choques entre Inglaterra vs. Croacia, Ghana vs. Panamá y Uzbekistán vs. Colombia.