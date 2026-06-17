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Portugal vs. Congo, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

El conjunto dirigido por Roberto Martínez y capitaneado por Cristiano Ronaldo, buscará imponer su poderío sobre los africanos, quienes regresan a la máxima cita del fútbol mundial tras 52 años de ausencia.

17 de junio de 2026 13:24 hs
Portugal vs. RD Congo EN VIVO

Portugal vs. RD Congo EN VIVO

La Selección de Portugal enfrentará este miércoles 17 de junio a República Democrática del Congo por el partido inicial del Grupo K de la Copa del Mundo FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez y capitaneado por Cristiano Ronaldo, buscará imponer su poderío sobre los africanos, quienes regresan a la máxima cita del fútbol mundial tras 52 años de ausencia.

"Cristiano es una vez más un ejemplo y una referencia para el grupo, para jóvenes, niños y niñas que empiezan a seguir su ejemplo. Es una maravilla. A nivel interno parece que es su último Mundial", confesó el entrenador español al ser consultado por el astro de 41 años y actual delantero del Al-Nassr F. C, en conferencia de prensa.

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Dónde ver Portugal vs. República Democrática del Congo: transmisión EN VIVO

El partido entre Portugal vs. República Democrática de Congo por la primera fecha del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy miércoles 17 de junio desde las 14 horas (hora Uruguay) en el estadio Houston.

Portugal vs. RD Congo

  • Hora: 14 horas
  • Estadio: Houston
  • Árbitro: Abdulrahman AL JASSIM
  • Transmisión EN VIVO: Dsports

Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy miércoles 17 de junio y a qué hora?

  • 01:00 - Austria vs. Jordania - Grupo J (hora Uruguay) - FINALIZADO
  • 14:00 - Portugal vs. RD de Congo - Grupo K (hora Uruguay)
  • 17:00 - Inglaterra vs. Croacia - Grupo L (hora Uruguay)
  • 20:00 - Ghana vs. Panamá - Grupo L (hora Uruguay)
  • 23:00 - Uzbekistán vs. Colombia - Grupo K (hora Uruguay)

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