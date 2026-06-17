Portugal vs. Congo, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de Portugal enfrentará este miércoles 17 de junio a República Democrática del Congo por el partido inicial del Grupo K de la Copa del Mundo FIFA 2026.
El conjunto dirigido por Roberto Martínez y capitaneado por Cristiano Ronaldo, buscará imponer su poderío sobre los africanos, quienes regresan a la máxima cita del fútbol mundial tras 52 años de ausencia.
"Cristiano es una vez más un ejemplo y una referencia para el grupo, para jóvenes, niños y niñas que empiezan a seguir su ejemplo. Es una maravilla. A nivel interno parece que es su último Mundial", confesó el entrenador español al ser consultado por el astro de 41 años y actual delantero del Al-Nassr F. C, en conferencia de prensa.
La séptima jornada de la Copa del Mundo FIFA 2026 continuará con los choques entre Inglaterra vs. Croacia, Ghana vs. Panamá y Uzbekistán vs. Colombia.
Dónde ver Portugal vs. República Democrática del Congo: transmisión EN VIVO
El partido entre Portugal vs. República Democrática de Congo por la primera fecha del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy miércoles 17 de junio desde las 14 horas (hora Uruguay) en el estadio Houston.
Portugal vs. RD Congo
- Hora: 14 horas
- Estadio: Houston
- Árbitro: Abdulrahman AL JASSIM
- Transmisión EN VIVO: Dsports
Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy miércoles 17 de junio y a qué hora?
- 01:00 - Austria vs. Jordania - Grupo J (hora Uruguay) - FINALIZADO
- 14:00 - Portugal vs. RD de Congo - Grupo K (hora Uruguay)
- 17:00 - Inglaterra vs. Croacia - Grupo L (hora Uruguay)
- 20:00 - Ghana vs. Panamá - Grupo L (hora Uruguay)
- 23:00 - Uzbekistán vs. Colombia - Grupo K (hora Uruguay)