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Desde la tribuna: el mundialista con Uruguay, que anuló a Cristiano Ronaldo e integró el ciclo Bielsa, que estuvo junto a los hinchas en Miami para ver a la celeste ante Cabo Verde

“Celeste hasta la muerte”, escribió en sus redes sociales, donde compartió fotos del partido

22 de junio de 2026 13:56 hs
Lucas Torreira en la tribuna viendo Uruguay vs Cabo Verde

Lucas Torreira en la tribuna viendo Uruguay vs Cabo Verde

Un futbolista uruguayo que es figura en una de las ligas de Europa, que supo ser mundialista con la celeste y anular a Cristiano Ronaldo, y que formó parte del ciclo Marcelo Bielsa, estuvo este domingo en la tribuna del Hard Rock Stadium de Miami para alentar a la selección uruguaya ante Cabo Verde.

No fue Luis Suárez, quien también fue al partido y lo siguió y sufrió desde un palco.

Se trata de Lucas Torreira, el volante y figura de Galtasaray de Turquía que supo ser convocado una vez por Bielsa en las Eliminatorias, pero que luego no volvió a ser tenido en cuenta ni fue considerado para la lista del Mundial 2026.

Lucas Torreira en la tribuna viendo Uruguay vs Cabo Verde

Lucas Torreira en la tribuna viendo Uruguay vs Cabo Verde

El futbolista estuvo en los últimos días en Miami y fue a alentar a la celeste, como dejó ver en sus redes sociales.

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“Celeste hasta la muerte”, escribió Torreira, que fue mundialista en Rusia 2018, con su recordado gran partido ante Portugal en el que anuló a Cristiano Ronaldo, y también en Qatar 2022, donde no jugó ningún partido.

Lucas Torreira y Diego Godín, de Uruguay, van a la marca de Cristiano Ronaldo, de Portugal, en el triunfo de los celestes por 2-1 en el Mundial de Rusia 2018
Lucas Torreira y Diego Godín, de Uruguay, van a la marca de Cristiano Ronaldo, de Portugal, en el triunfo de los celestes por 2-1 en el Mundial de Rusia 2018

De hecho, su último partido con la celeste, con la que tiene 40 presencias, fue en setiembre de 2022 en el amistoso ante Irán previo al mundial catarí.

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