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El gol de tiro libre de Cabo Verde a Uruguay fue el más rápido y de mayor distancia de la segunda fecha del Mundial 2026; mirá la velocidad del remate de Kevin Pina a Fernando Muslera

La tecnología integrada en el balón del Mundial 2026 destacan métricas clave de rendimiento

24 de junio de 2026 9:56 hs
Fernando Muslera y la reacción de Uruguay tras el gol de Kevin Pina de Cabo Verde

Fernando Muslera y la reacción de Uruguay tras el gol de Kevin Pina de Cabo Verde

Foto: AFP

El caboverdiano Kevin Pina marcó en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 un gol a Uruguay que fue, según la tecnología Connected Ball integrada en el balón Adidas Trionda, el más rápido (125,2 km/h) y el de mayor distancia (30,8 metros) de todos los anotados.

La tecnología integrada en el balón destacan métricas clave de rendimiento.

Esos datos recogen la velocidad de los disparos y la distancia de los goles, ofreciendo una visión general de la eficacia en la definición y de la precisión en los lanzamientos de larga distancia en los últimos partidos disputados.

Kevin Pina registró el gol más rápido de la segunda jornada con una velocidad de 125,2 km/h, seguido muy de cerca por Nuno Mendes con 125,1 km/h frente a Uzbekistán. Otros tres goles superaron los 118 km/h, lo que refleja una elevada y constante velocidad de disparo durante esta ronda.

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El gol de Pina desde 30,8 metros es el más lejano registrado en la segunda jornada. Los demás goles de la clasificación se sitúan entre 22,2 y 24,8 metros, lo que pone de manifiesto la frecuencia con la que se siguen marcando goles desde larga distancia.

EFE

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