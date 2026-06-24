El gol de tiro libre de Cabo Verde a Uruguay fue el más rápido y de mayor distancia de la segunda fecha del Mundial 2026; mirá la velocidad del remate de Kevin Pina a Fernando Muslera

Fernando Muslera y la reacción de Uruguay tras el gol de Kevin Pina de Cabo Verde

El caboverdiano Kevin Pina marcó en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 un gol a Uruguay que fue, según la tecnología Connected Ball integrada en el balón Adidas Trionda, el más rápido (125,2 km/h) y el de mayor distancia (30,8 metros) de todos los anotados.

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La tecnología integrada en el balón destacan métricas clave de rendimiento.

Esos datos recogen la velocidad de los disparos y la distancia de los goles, ofreciendo una visión general de la eficacia en la definición y de la precisión en los lanzamientos de larga distancia en los últimos partidos disputados.

¡¡NO NO NO, HAY QUE CERRAR ABSOLUTAMENTE TODO!! ¡KEVIN PINA Y UN GOLAZO DE TIRO LIBRE DE LARGA DISTANCIA PARA EL 1-0 DE CABO VERDE VS. URUGUAY!



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/SNJeTMExSk — SportsCenter (@SC_ESPN) June 21, 2026 Kevin Pina registró el gol más rápido de la segunda jornada con una velocidad de 125,2 km/h, seguido muy de cerca por Nuno Mendes con 125,1 km/h frente a Uzbekistán. Otros tres goles superaron los 118 km/h, lo que refleja una elevada y constante velocidad de disparo durante esta ronda.