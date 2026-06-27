"Hay que corregir muchas cosas adentro con el grupo": lo que dijo Agustín Canobbio tras la eliminación y de la tarjeta roja que le sacaron

El delantero uruguayo Agustín Canobbio , que resultó expulsado este viernes en el partido que selló la eliminación de la celeste en el Mundial 2026 al caer con España por 0-1, dijo que está muy dolido por lo sucedido con la selección suramericana en el torneo y que se debe hacer "mucha autocrítica adentro del grupo" para poder seguir adelante.

"hablar ahora, con las revoluciones a mil por hora, intentando bajar un poco ", afirmó a la televisión segundos después del pitido final el jugador, quien recibió la tarjeta roja en el quinto minuto añadido del segundo tiempo por una falta fuerte contra el español Rodri.

Sobre la infracción, dijo: “No la vi de nuevo, pero no fui con la plancha, sentí el costado del pie”.

"NO FUI CON LA PLANCHA" Agustín Canobbio comentó su expulsión y fue autocrítico tras la eliminación de Uruguay en el #MundialEnDSPORTS . #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rvK4HmwGOb

El volante tuvo una fuerte reacción contra el juez tras ver la roja, lo que puede elevar el castigo que recibirá.

Mundial 2026 | Qué dijo Fernando Muslera tras el error en el gol de España: "Pido disculpas a todo el pueblo uruguayo"

La bronca y frustración por la eliminación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa del Mundial 2026 de los hinchas que vieron el partido en una gélida noche en el centro de Montevideo

¡¡DURÍSIMO PLANCHAZO DE CANOBBIO, QUE SE FUE EXPULSADO SOBRE EL FINAL DE LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY Y TERMINÓ AGARRANDO DE LA CAMISETA AL ÁRBITRO!!



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Y1I8BTrdcA — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026

"Estos son partidos así, intensos, dinámicos. Creo que hay que hacer mucha autocrítica, corregir muchas cosas adentro en el grupo, estar unido, y bueno, seguir para adelante. Es difícil hablar ahora, pero eso, trabajar, confiar en el grupo, darle una pausa a la cabeza y reflexionar mejor las cosas”.

Uruguay se quedó afuera de la Copa del Mundo 2026 al terminar tercera en el Grupo H, con solo dos puntos conseguidos en sus tres presentaciones, en las que además de la derrota contra España sacó sendos empates frente a Arabia Saudí y Cabo Verde.

"En los otros dos partidos fuimos superiores, no conseguimos minimizar los detalles que necesitábamos. Ellos fueron más efectivos a la hora de llegar al arco y nos costó poder ser más dañino a la hora de llegar con todas las situaciones que tuvimos en los partidos anteriores, capaz que en este también, y en un Mundial es todo efectividad y nosotros no la tuvimos", sentenció el delantero de 29 años.

Con base en EFE