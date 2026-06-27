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"Hay que corregir muchas cosas adentro con el grupo": lo que dijo Agustín Canobbio tras la eliminación y de la tarjeta roja que le sacaron

"Creo que hay que hacer mucha autocrítica, corregir muchas cosas adentro en el grupo, estar unido, y bueno, seguir para adelante", dijo Canobbio

27 de junio de 2026 10:53 hs
La roja a Agustín Canobbio

La roja a Agustín Canobbio

Foto: AFP

El delantero uruguayo Agustín Canobbio, que resultó expulsado este viernes en el partido que selló la eliminación de la celeste en el Mundial 2026 al caer con España por 0-1, dijo que está muy dolido por lo sucedido con la selección suramericana en el torneo y que se debe hacer "mucha autocrítica adentro del grupo" para poder seguir adelante.

"hablar ahora, con las revoluciones a mil por hora, intentando bajar un poco ", afirmó a la televisión segundos después del pitido final el jugador, quien recibió la tarjeta roja en el quinto minuto añadido del segundo tiempo por una falta fuerte contra el español Rodri.

El volante tuvo una fuerte reacción contra el juez tras ver la roja, lo que puede elevar el castigo que recibirá.

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"Estos son partidos así, intensos, dinámicos. Creo que hay que hacer mucha autocrítica, corregir muchas cosas adentro en el grupo, estar unido, y bueno, seguir para adelante. Es difícil hablar ahora, pero eso, trabajar, confiar en el grupo, darle una pausa a la cabeza y reflexionar mejor las cosas”.

Uruguay se quedó afuera de la Copa del Mundo 2026 al terminar tercera en el Grupo H, con solo dos puntos conseguidos en sus tres presentaciones, en las que además de la derrota contra España sacó sendos empates frente a Arabia Saudí y Cabo Verde.

"En los otros dos partidos fuimos superiores, no conseguimos minimizar los detalles que necesitábamos. Ellos fueron más efectivos a la hora de llegar al arco y nos costó poder ser más dañino a la hora de llegar con todas las situaciones que tuvimos en los partidos anteriores, capaz que en este también, y en un Mundial es todo efectividad y nosotros no la tuvimos", sentenció el delantero de 29 años.

Con base en EFE

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