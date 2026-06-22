La marca que ningún arquero quiere ocupar y que pasó a liderar Fernando Muslera de forma única por sus errores en los mundiales

Fernando Muslera , que este domingo en el partido ante Cabo Verde tuvo la alegría de ser el jugador de la selección uruguaya con más partidos en mundiales , superando a Edinson Cavani, también batió una marca negativa por los goles que recibió en el empate 2-2.

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La cuenta especializada en datos Sofascore destacó que el golero celeste “pasó a liderar una lista que nadie quiere ocupar”.

Se trata de la marca de errores de arqueros que llevaron a recibir goles en mundiales .

Según Sofascore, teniendo en cuenta el registro desde 1966 a la fecha, Muslera lidera esa tabla con cuatro errores que llevaron a goles.

El gesto de Fernando Muslera pidiendo tres jugadores en la barrera y lo que pasó en el gol de tiro libre de Cabo Verde a Uruguay

"Son situaciones del fútbol": lo que dijo sobre los goles Fernando Muslera, que empañó su regreso a la selección uruguaya con un grave error ante Cabo Verde y deja la duda para el partido ante España

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El recuento tiene goles en los siguientes partidos:

Sudáfrica 2010: 2-3 vs Alemania

Rusia 2018: 0-2 vs Francia

Estados Unidos, México y Canadá 2026: 1-1 vs Arabia Saudita

Estados Unidos, México y Canadá 2026: 2-2 vs Cabo Verde

El gol de Arabia Saudita a Uruguay Foto: AFP

En el partido por el tercer puesto ante Alemania en el Mundial 2010, Muslera dio rebote hacia el medio tras un potente remate de Bastian Schweinsteiger que aprovechó Thomas Muller para poner el 1-0.

Ante Francia, en Rusia 2018, es recordado por el gol de Antoine Griezmann con un remate desde afuera del área en el que el golero no pudo controlar y el balón se metió.

Griezmann marcó gracias a un error del portero uruguayo Fernando Muslera, a quien se le escapó el balón entre las manos. Getty Images

Luego, tras ser suplente en Qatar 2022 y no jugar, Muslera volvió en el presente Mundial y tuvo un error en el gol de Arabia Saudita, al dar rebote hacia el medio tras un tiro de esquina, y en el partido de este domingo ante Cabo Verde, con una mala salida en el segundo gol de los africanos.