Parecen falsas, pero son ciertas: las estadísticas más extrañas del Mundial de 2026

El Mundial 2026 continúa disputándose a gran ritmo y todos los días se están jugando cuatro partidos para ir completando lo que en principio es la fase de grupos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Hasta ahora, ya hay dos selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final que son dos de las anfitrionas, México y Estados Unidos.

A su vez, también hay otras dos que ya quedaron eliminadas de esta Copa del Mundo: Haití y Turquía.

Pero este Mundial 2026 ha tenido hasta ahora algunas estadísticas que parecen insólitas, pero que son realidad.

Uruguay vs Cabo Verde: día, hora y dónde ver a la celeste en su segundo partido en el Mundial 2026

La razón por la cual Uruguay es el puntero en su grupo del Mundial 2026 pese a tener todos los mismos puntos

Los ocho datos insólitos del Mundial 2026

Este Mundial 2026 no deja de sorprender por distintos temas. Aquí se pueden ver ocho datos extraños que se han dado hasta el momento:

Junior Alonso y Omar Alderete de Paraguay festejan el triunfo ante Turquía en el Mundial 2026 FOTO: AFP

1) La maldición de Turquía

Turquía, tras perder ambos partidos de la fase de grupos y estar eliminada, no logró marcar a pesar de 62 remates: la mayor cantidad de intentos sin gol en dos partidos en la historia de los Mundiales (desde que Opta comenzó a recopilar datos en 1966).

2) La cantidad casi récord de goles en contra

Ya se han marcado siete goles en contra en este Mundial 2026: casi un récord; solo la edición de 2018 registró más (12).

@CANMNT_Official

3) Jugadores de Juventus siempre anotaron en Mundiales desde Alemania 1974

El triplete de Jonathan David para Canadá extiende la racha: un jugador de Juventus anotó al menos un gol en cada uno de los últimos 14 Mundiales. Es decir, desde Alemania 1974. Es la racha más larga de cualquier club.

EFE

4) Desde 2002 no ganaba su partido inaugural

¿Te preguntás cómo es posible que Inglaterra nunca gane una Copa del Mundo, salvo cuando la organizó en 1966? Su partido inaugural contra Croacia les valió su primera victoria en un Mundial desde 2002, contra un equipo clasificado entre los 15 mejores del ranking FIFA. El triunfo puso fin a una racha de nueve partidos sin ganar (dos empates y siete derrotas) y a una racha de seis derrotas consecutivas.

Cristiano Ronaldo de Portugal ayuda a Yoane Wissa de Congo en el Mundial 2026 FOTO: AFP

5) La mala racha de Cristiano Ronaldo

Tras el decepcionante empate contra Congo 1-1, Cristiano Ronaldo acumula 10 partidos consecutivos sin marcar entre la Eurocopa y el Mundial: 33 remates, 11 al arco, 0 goles.

Herve Renard, DT de Túnez Foto: EFE

6) Renard estuvo en todos lados

Tras Lamouchi, Túnez nombró a Hervé Renard como seleccionador, un hombre que disputa su tercer Mundial consecutivo… ¡con tres selecciones diferentes! Marruecos 2018, Arabia Saudita 2022, Túnez 2026. Solo otros tres entrenadores han dirigido al menos tres selecciones nacionales diferentes en tres Mundiales consecutivos: Carlos Alberto Parreira (1990-1998: Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Arabia Saudita), Guus Hiddink (1998-2006: Países Bajos, Corea, Australia) y Bora Milutinovic (5! 1986-2002: México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigeria, China).

7) McEscocia

Excluyendo los goles en contra, siete de los últimos nueve goles de Escocia en grandes torneos internacionales han sido anotados por jugadores cuyos apellidos comienzan con Mc: McStay, McClair, McAllister, McCoist, Collins, Burley, McGregor, McTominay y, más recientemente, McGinn.

Curazao es la selección del país más pequeño en participar en un Mundial en la historia Getty Images

8) Curazao y ese gol para la memoria

Alemania puede haber ganado 7-1, pero nadie le quitará a la pequeña Curazao la satisfacción de anotarle a los alemanes. Aún más sorprendente es el hecho de que en Alemania hay 52 ciudades con una población mayor que la de Curazao.