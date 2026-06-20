Los números que muestran que el Mundial 2026 puede llegar a ser el de mayor promedio de goles de la historia

La euforia artillera que se vivió en los primerísimos encuentros de este Mundial 2026 , donde el promedio rozaba una cifra espectacular de 4,22 goles por partido, ha comenzado a estabilizarse. Con 32 partidos disputados, la media se ha asentado en unos redondos 3,00 goles por juego.

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Si bien representa un descenso respecto al arranque salvaje de las primeras jornadas, el salto de calidad ofensiva en comparación con Qatar 2022 sigue siendo sobresaliente: un incremento del +11,5% . Se está viviendo el torneo más goleador del siglo XXI.

Este incremento del poderío ofensivo no es casualidad y responde a dinámicas muy claras de la presente edición de 48 equipos:

El promedio actual de 3,00 goles mantiene al Mundial 2026 con serias oportunidades de destronar los promedios globales de ediciones pasadas y coronarse como la cita más espectacular de la era moderna.

Propuestas tácticas ofensivas: el análisis de los goles demuestra una tremenda efectividad en transiciones rápidas y en jugadas de pelota quieta, un recurso que está rompiendo los partidos cerrados mucho antes de lo habitual.

Planteamientos valientes en fase de grupos: con un sistema de grupos de cuatro donde también clasifican los mejores terceros a los dieciseisavos de final, la diferencia de gol es una moneda de cambio vital. Los equipos ya no especulan tanto con el empate a 0; buscan herir al rival y también porque clasifican por mejor resultado entre ambos si hay igualdad de puntos.

Debutantes y disparidad de nivel: la ampliación del formato abrió la puerta a más países. Encontronazos entre gigantes consolidados y equipos en pleno desarrollo han propiciado marcados abultados (como las goleadas de selecciones de la primera línea).

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A medida que la fase de grupos avance hacia su definición y comiencen las llaves de eliminación directa de 32 equipos, la tensión aumentará, lo que suele traducirse en partidos más cerrados.

Sin embargo, el colchón de 96 goles en 32 partidos ya ha dejado una huella imborrable en el espectáculo de este Mundial 2026.

* 2014: 2,67

* 2018: 2,64

* 2022: 2,69

* 2026 (hasta los partidos jugados al viernes 19 inclusive): 3,00

La variación porcentual entre Mundiales consecutivos es

2014 → 2018

(2,64 - 2,67) / 2,67

-1,1%

2018 → 2022

(2,69 - 2,64) / 2,64

+1,9%

2022 → 2026 (hasta los partidos disputados este viernes 19)

(3,00 - 2,69) / 2,69

+11,5%