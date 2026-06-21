Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

Revelan el plan del torneo de la Eurocopa 2028: ¿tendrá pautas de hidratación como el Mundial 2026 o la UEFA va a contramano de la FIFA?

El principal certamen de selecciones europeo se disputará en dos años en Reino Unido e Irlanda

21 de junio de 2026 17:45 hs
Las pausas de hidratación de la selección uruguaya ante Arabia Saudita

Las pausas de hidratación de la selección uruguaya ante Arabia Saudita

Foto: EFE

El debate sobre la salud de los futbolistas y el impacto de las altas temperaturas en el rendimiento deportivo alcanzó un nuevo punto de inflexión luego de que la FIFA impusiera las pausas de hidratación en el Mundial 2026. Con las intensas olas de calor veraniegas golpeando a Europa en los últimos años, la UEFA está diseñando un plan de contingencia revolucionario para la Eurocopa 2028, que se llevará a cabo en el Reino Unido e Irlanda.

Según trascendió en The Telegraph, el organismo europeo busca estandarizar las "pausas de hidratación" durante el torneo, pero cambiando lo que sucede en la Copas del Mundo.

¿Habrá pausa de hidratación en la Eurocopa 2028?

Mientras el fútbol global tiende a detener el reloj ante la menor complicación, los organizadores de la Eurocopa 2028 decidieron plantar bandera.

La Eurocopa 2028 tiene listo un plan estratégico que va a contramano de lo visto en las últimas Copas del Mundo de la FIFA: no habrá pausas de hidratación obligatorias durante los partidos.

¿A qué hora juegan hoy Uruguay vs Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026?

Luto en el fútbol uruguayo: murió Víctor Guaglianone, campeón sudamericano con la selección uruguaya juvenil y con la mayor, además de jugar en Wanderers, Nacional y Lazio de Italia, entre otros

La propuesta de las federaciones británicas e irlandesas busca recuperar la esencia del fútbol europeo tradicional, caracterizado por el ritmo frenético, la intensidad y la continuidad del juego.

A diferencia de lo que ocurre en ahora en el Mundial 2026, donde los minutos 22 y 67 se convirtieron en un "tiempo fuera" improvisado para que los técnicos den indicaciones, en la Eurocopa 2028 se mantendrá el juego fluido.

Los organizadores argumentan que las condiciones climáticas del verano en las islas británicas (temperaturas templadas y habituales lluvias) hacen que estas interrupciones sean totalmente innecesarias.

Esta decisión ya genera debate entre los cuerpos médicos y los directores técnicos. Para los puristas y los hinchas locales, la medida es un acierto rotundo que evitará que los partidos se enfríen y pierdan dramatismo.

La UEFA avalaría este plan con el fin de priorizar el espectáculo televisivo dinámico, demostrando que en el Reino Unido e Irlanda, el ritmo del balón no se negocia por motivos comerciales ni modas organizativas.

Las más leídas

¿A qué hora juegan hoy Uruguay vs Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026?

España 4-0 Arabia Saudita: con el primer gol de Lamine Yamal, la roja goleó y tomó la punta del grupo de Uruguay

Ecuador 0-0 Curazao por el Mundial 2026: el tricolor empató, se complicó y deberá ganarle a Alemania en la última fecha

Luto en el fútbol uruguayo: murió Víctor Guaglianone, campeón sudamericano con la selección uruguaya juvenil y con la mayor, además de jugar en Wanderers, Nacional y Lazio de Italia, entre otros

Temas

Mundial 2026 Eurocopa Reino Unido Irlanda FIFA UEFA

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos