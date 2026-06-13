Uruguay celebra este sábado su segunda estrella en su escudo a 98 años de ganarle una finalísima a Argentina en Ámsterdam 1928

El calendario marca una fecha sagrada para el fútbol mundial y, en especial, para la rica historia uruguaya. Un día como hoy, hace exactamente 98 años, el Estadio Olímpico de Ámsterdam se convertía en el epicentro de una batalla épica que consagraría a Uruguay como bicampeón olímpico y mundial tras derrotar 2-1 a su eterno rival, Argentina. Aquella tarde del 13 de junio 1928 no solo dejó un trofeo en las vitrinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), a través de la selección uruguaya sino que acuñó una de las frases más emblemáticas y románticas del deporte: "Tuya, Héctor".

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Tras un extenuante empate 1-1 en la primera final, el partido de desempate del 13 de junio de 1928 alcanzó niveles de drama cinematográfico. Con el marcador igualado, el cronómetro corría y el cansancio acechaba.

Fue entonces cuando el ingenio uruguayo frotó la lámpara: René "Tito" Borjas saltó con el alma para peinar un balón al vacío y, en pleno vuelo, le gritó el eterno pase a Héctor Scarone. El Mago no perdonó: sacó un violento remate que infló la red argentina y sentenció el 2-1 definitivo.

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La verdad de las cuatro estrellas

Aquel triunfo en Ámsterdam significó la segunda estrella de las cuatro que hoy lucen con orgullo en el escudo de la camiseta celeste. Aunque desde la vereda de enfrente, sobre todo en Argentina, existan sectores que miren con escepticismo este palmarés, la historia oficial, la FIFA y los documentos respaldan la gloria charrúa.

Tanto el torneo de Colombes en París 1924 como el de Ámsterdam 1928 fueron campeonatos del mundo de pleno derecho, organizados de forma directa por la FIFA ante la ausencia de un torneo propio.

Las cuatro estrellas en la camiseta de la selección uruguaya Las cuatro estrellas en la camiseta de la selección uruguaya

La máxima entidad del fútbol mundial dispuso que el ganador de estas citas olímpicas portaría el título de "Campeón del Mundo", una categoría que Uruguay revalidó luego en los Mundiales de 1930 y 1950.

A casi un siglo de aquella gesta en tierras holandesas, el eco del "Tuya, Héctor" sigue resonando como el eco fundacional de la garra y la identidad celeste.