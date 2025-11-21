VIDEOS | Cómó es Ménage Strip, el club de Lisboa que aparece en los registros de gastos de Gustavo Petro
El lugar promociona a sus bailarinas como parte de una “experiencia inolvidable” y funciona hasta las 6 de la mañana todos los días excepto domingo, según su propia información.
21 de noviembre 2025 - 10:21hs
Ubicado en Cais do Sodré, uno de los barrios más concurridos de Lisboa (Portugal) y un punto habitual para turistas por su oferta cultural y nocturna, el Ménage Strip Club se erige hoy como un nuevo foco de polémica que rodea al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Embed
Es que a partir de la publicación del informe financiero de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), solicitado por el propio mandatario, se revelaron consumos del jefe de Estado en el sitio durante viajes oficiales al exterior.
Embed
Hay dos cosas que he aprendido en la vida, a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura, eso se llama erotismo. Te lo aconsejo… https://t.co/auySeVNaSP
"Hay dos cosas que he aprendido en la vida: a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura, eso se llama erotismo", cruzó Petro el jueves en redes sociales.
El Ménage Strip es considerado uno de los clubes de striptease más conocidos de Cais do Sodré. Su fachada oscura, con letreros de neón que anuncian “Strip” y “Tease”, da paso a un interior donde predominan luces rojas y púrpuras, tarimas para presentaciones de pole dance y zonas privadas para espectáculos personalizados.
El lugar promociona a sus bailarinas como parte de una “experiencia inolvidable” y funciona hasta las 6 de la mañana todos los días, excepto domingo, según la información publicada en el sitio oficial.
Un material informativo disponible en el lugar y citado por el portal ElColombiano.com señala al Ménage como “el club de striptease más famoso” del área. Con horario extendido hasta las 6 de la mañana, su oferta gira en torno a espectáculos en vivo, shows eróticos y bailes acompañados.
La aparición de este gasto hace parte del informe financiero que Gustavo Petro pidió publicar y que, con fecha del 17 de junio de 2025, recopila más de treinta páginas de movimientos desde 2023. Allí se registran pagos habituales, consumos dentro y fuera del país y compras en tiendas de lujo como Saks Fifth Avenue, Nordstrom, El Corte Inglés, Gucci, Prada y Ralph Lauren, además de adquisiciones en Apple, H&M, Zara y Adidas.