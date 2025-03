Alineado con Lula, el gobierno de Orsi cambia posiciones de la gestión de Lacalle Pou sobre Venezuela y la OEA

Mario Lubetkin en Torre Ejecutiva.jpg El canciller Mario Lubetkin EFE/Sofía Torres

“Son dos son muy buenos candidatos”, reconoció Lubetkin a El Observador. “Para nosotros finalmente era importante sumarnos a quien está obteniendo más apoyos para que el nuevo secretario general asuma con fuerza su mandato y pueda relanzar de mejor forma esta organización”, agregó.

Montevideo fue durante el fin de semana la sede para las negociaciones que determinaron la postura final uruguaya, ante la llegada de varias delegaciones para la asunción de Orsi. La embajada brasileña en el país reunió el viernes por la noche al uruguayo con Lula, Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia). Los cuatro presidentes progresistas de la región habían coordinado ese encuentro tras la reunión virtual con el español Pedro Sánchez por la “desinformación”.

Convocados por el asado que hizo Juan José Etchevarne –ganador del programa Fuego Sagrado– y acompañamientos brasileños como la farofa, los mandatarios conversaron sobre la “integración del sur”, dijeron fuentes políticas a El Observador, y quedaron en mantener la línea abierta. Uno de los componentes de esa integración regional es la OEA, sobre la que terminaron anunciando un acuerdo este martes.

Trump, Lula y Milei: la geopolítica presente

En el frente local, las declaraciones de Lubetkin levantaron las críticas de toda la oposición, con comunicados de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, aparte del anuncio de Cabildo Abierto de que convocarán al canciller al Parlamento. Álvaro Delgado habló de un “retroceso grave”, Andrés Ojeda cuestionó la “versión tibia” que termina siendo “servil al régimen de Maduro” y Pablo Mieres atacó la “falta de solidaridad” con “el pueblo venezolano”.

El Frente Amplio –salvo algunos de sus sectores– se mantiene en la línea de no reconocer el triunfo de Maduro en las últimas elecciones pero tampoco desconoció su gobierno ni denunció abiertamente un fraude.

El propio Lubetkin dijo a El Mundo que “hay una realidad que controla al país”. “No es la situación de Somalia, donde el descontrol es total. No, hay un control preciso del manejo del Estado, de la economía. Eso no significa el reconocimiento. Nosotros no reconocemos a Maduro ni reconocemos al que señala haber triunfado en las elecciones. Es una situación ambigua, pero no somos el único país que tiene esa posición”.

En julio del año pasado, en plena campaña, el Frente Amplio había declarado que esperarían por los análisis del Panel de Especialistas de la ONU y del Centro Carter antes de pronunciarse. Con el paso de los días, las dos instituciones rechazaron el triunfo de Maduro y el segundo hasta terminó validando una victoria de González Urrutia. Pero la coalición de izquierdas evitó posicionarse y terminó limitándose a una resolución –que no tuvo difusión pública– en la que respaldó las gestiones del “compañero” Lula en Brasil en pos de una “salida institucional al conflicto”.

WhatsApp Image 2024-11-18 at 01.33.41.jpeg Resolución de la Mesa Política del Frente Amplio del 6 de agosto de 2024

La del jefe de Estado brasileño, al igual que la de Colombia, es una realidad muy diferente a la uruguaya: cualquier crisis en Venezuela puede repercutir en masivas olas migratorias hacia sus fronteras. Distinto es el caso de Boric en Chile, quien una y otra vez acusó un “fraude electoral” de Maduro, aunque nunca llegó a reconocer como presidente legítimo a González Urrutia.

La contienda por la OEA, por otro lado, ubica al candidato paraguayo como el más cercano a Estados Unidos, al punto de haber visitado a Donald Trump en Mar a Lago (Palm Beach) luego de su victoria. “El presidente Trump –y hablé con él en dos oportunidades– es consciente de que Paraguay probablemente es el mayor aliado que tiene Estados Unidos”, destacó el presidente Peña en Infobae, quien destacó que no puede negarse que mandatarios paraguayos “solo han sido recibidos en la Casa Blanca por gobiernos republicanos”.

En este marco, Paraguay también confiaba en estrechar lazos con el gobierno de Javier Milei en Argentina.

Varias lecturas en medios internacionales ubican a Surinam como un aliado de China, pero el enviado especial de Trump para las américas, Mauricio Claver-Carone, echó por tierra esa interpretación en un informe del Miami Herald: allí habló de que tanto Ramírez como Ramdin “son dos candidatos pro-americanos” y que “quien quiera de esos dos que gane va a ser un aliado de Estados Unidos”. “Esto no es una carrera entre un aliado de EEUU y uno de China. Esa es una falsa narrativa”.

fgr_01 (2).jpg Yamandú Orsi recibió en su primer día en el gobierno al presidente de Paraguay, Santiago Peña Presidencia de la República

La Celac como prioridad

El canciller uruguayo Lubetkin ha afirmado una y otra vez la importancia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) por ser el único espacio de diálogo que congrega a los 33 países del continente.

A tal punto llega esa prioridad que el gobierno de Orsi evalúa que la primera misión oficial del flamante mandatario sea al summit de la Celac previsto para el próximo 9 de abril en Honduras, según supo El Observador. En esa instancia Colombia recibirá la presidencia pro-témpore del gobierno de Honduras encabezado por Xiomara Castro. Los dos presidentes asistieron a la asunción de Orsi, hecho que Lubetkin destacó días atrás.