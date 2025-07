"Atropello a la libertad sindical": Ministerio del Interior sumarió al presidente de sindicato policial que criticó operativos de fútbol

El 4 de mayo, en el programa Polideportivo (Canal 12), Piedra dijo que el ministro Carlos Negro está "mal asesorado" y que "ya ha cometido varios errores". "El ministro se tiene que sacar el chip, ya no es fiscal", afirmó.

El presidente del sindicato de la Guardia Republicana cuestionó las condiciones en las que trabajan los policías . "Tenemos cascos vencidos. No tenemos garantías nosotros. Todo el mundo le exige a la Policía, pero ¿a cambio de qué? ¿cuánto vale la vida nuestra?".

Piedra denunció también que los policías no confían en sus superiores. "Asuntos internos es obsoleto. Cuando es una denuncia a un jerarca no investiga, nosotros no confiamos en nuestros jerarcas", sostuvo.

Estas declaraciones se habían dado días después de que un partido entre Peñarol y Cerro terminara con un funcionario de Caballería herido.

Además, según había contado el propio presidente del sindicato de la Guardia Republicana, a principios de abril, había sucedido otro evento que había pasado desapercibido: en un partido entre Nacional y Cerro Largo en Melo a una policía le habían pateado la cabeza y había terminado en CTI con un traumatismo de cráneo.

Por ese motivo, Piedra pidió que relevaran de su cargo al subdirector de la Policía Nacional, Efraín Abreu. El jerarca policial renunció al mes siguiente por "motivos personales", según dijo en su momento el ministro Carlos Negro.

Piedra volvió a hablar públicamente contra los operativos en partidos de fútbol, después del último clásico entre Peñarol y Nacional. Un proyectil lanzado desde la hinchada de Nacional hirió a un policía que debió ser operado de gravedad y que perdió un testículo.

En el programa Desayunos Informales de Canal 12, reiteró que "Carlos Negro está mal asesorado" y afirmó que "no tiene conocimientos de seguridad".

"Persecución" y "desborde"

El diputado blanco y exsubsecretario del Interior, Pablo Abdala, calificó el hecho de "persecución" y de "desborde que violenta las libertades sindicales". Abdala adelantó que pedirá informes al respecto y que convocará al Parlamento a la cartera.

"Sancionar al presidente de un sindicato por sus opiniones es persecución, en cualquier ámbito de la vida laboral. Pediremos informes y convocaremos al Ministerio del Interior. Se dispone un sumario y se sanciona anticipadamente al funcionario con suspensión y retención de los medios sueldos. Es, por lo menos, un desborde que violenta las libertades sindicales", escribió Abdala en su cuenta de X.

Sancionar al presidente de un sindicato por sus opiniones es persecución, en cualquier ámbito de la vida laboral. Pediremos informes y convocaremos al @Minterioruy. Se dispone un sumario y se sanciona anticipadamente al funcionario con suspensión y retención de los medios… https://t.co/L2O0Dacp1H — Pablo Abdala (@pabloabdala66) July 18, 2025

La comisión directiva del sindicato de la Guardia Republicana dijo a El Observador que "el sumario con separación del cargo a medio sueldo fue un atropello a la libertad sindical". "Coartaron y vulneraron el marco legal que nos ampara", afirmaron.

Otros tantos sindicatos policiales apoyaron también a Piedra. El Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Interior (Sitrami) calificó la medida de "ataque directo a la libertad sindical y a la libertad de expresión" y puso a disposición su equipo legal.

La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales del Uruguay (Conasip) y la Unión de Sindicatos Policiales (USIP) apoyaron al presidente del sindicato de la Guardia Republicana, más allá de reconocer diferencias con las estrategias de ese gremio.

"Sancionar a un dirigente sindical por hablar en defensa de sus compañeros es, simplemente, inaceptable, es atentar contra la libertad de expresión, es intentar disciplinar al que representa, es un intento peligro de imponer el miedo sobre la palabra", escribió Conasip.

USIP dijo que esto "sienta un precedente peligroso y erosiona los derechos colectivos de todos los trabajadores del ámbito policial". "No se puede construir un diálogo institucional auténtico si las voces críticas son silenciadas o castigadas", continuó.

"Repudiamos la medida adoptada contra el dirigente mencionado, sin que ello implique avalar sus dichos ni su estrategia gremial. Defendemos principios, no alineamientos", afirmó USIP.

Las explicaciones del ministerio

En una comunicado enviado a los sindicatos policiales, el Ministerio del Interior explicó que la investigación se inició por "declaraciones del funcionario en medios de comunicación en donde podría eventualmente haber violado disposiciones de la Ley Orgánica Policial y su decreto reglamentario".

"Esta gestión estableció y mantiene ámbitos de diálogo permanente con todos los sindicatos. Respeta y reivindica en su máxima amplitud el ejercicio de las libertades sindicales, siempre al amparo de la normativa específica que rige para la función policial", continúa el texto.

"Esta administración respeta, defiende y respalda a todos los policías que cumplen y hacen cumplir la ley", concluye el comunicado.