Cámara de seguridad de ómnibus registró el momento exacto en el que embistió a un ciclista en 8 de Octubre

Las imágenes de cámaras de seguridad del ómnibus que embistió a un ciclista sobre las 20:00 del lunes en 8 de Octubre y Bulevar José Batlle y Ordóñez , en Montevideo, muestran el momento exacto en el que ocurre el accidente .

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En las filmaciones, divulgadas por Telenoche (Canal 4), se observa el momento en que el conductor del ómnibus se retira de la parada tras cobrarle a un pasajero. Al alejarse del cordón y reingresar a la senda de circulación, embiste a un ciclista que cruzaba por 8 de Octubre.

Tras el impacto, el chofer detuvo la unidad, se llevó las manos a la cabeza y se quitó el cinturón de seguridad para descender del vehículo. El ciclista, en tanto, fue trasladado a un centro de salud, pero al no ser atendido hasta el día siguiente, por protocolo se debió preservar la escena del siniestro.

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Según informó Subrayado (Canal 10) el ciclista accidentado fue diagnosticado primero con un politraumatismo en el hombro , pero tras recibir el alta, el martes volvió al hospital para una segunda revisión .

El ómnibus permaneció detenido sobre Bulevar José Batlle y Ordóñez, lo que generó desvíos y afectaciones en el tránsito durante más de 15 horas, hasta la llegada de peritos de Policía Científica que realizaron el relevamiento correspondiente.

Desde Fiscalía señalaron a El Observador que la fiscal del caso está a la espera de que Policía Científica concurra al lugar.

Como el ciclista sigue internado en el Hospital Pasteur y existe la "sospecha de posibles fracturas", se requiere un "segundo diagnóstico".

"Por un tema de protocolo del Ministerio del Interior, Policía Científica exige contar con ese segundo diagnóstico", afirmaron desde la institución.