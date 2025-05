"Ciudad del Este vino a nosotros": asesor en la lucha antilavado sobre riesgos del crimen organizado en la frontera

La estrategia antilavado se aprobará "muy pronto"

Montesdeoca fue contratado por el gobierno pasado para realizar primero un diagnóstico y luego armar la estrategia en la lucha antilavado con miras a los próximos años. Sin embargo, el gobierno pasó sin que la estrategia, que plantea medidas a corto, mediano y largo plazo, llegara a aprobarse y ponerse en marcha.

Ese documento propone poner el foco en la corrupción privada, en las operaciones trading y en los controles fronterizos debido a la porosidad de las frontras por lo que propone el intercambio de información con Argentina, Brasil y Paraguay y “un análisis estratégico para dar trazabilidad a los fondos provenientes y con destino" a esos países.

La actual titular de la Secretaría Antilavado, Sandra Libonatti, dijo que actualmente están en un proceso de revisión de esa estrategia porque al haber cambiado el gobierno requiere que se lo revise pero afirmó que es un “documento acordado” puesto que participaron actores de todos los sectores y esperan “aprobarla muy pronto”.

Libonatti se refirió también a las modificaciones legales que las nuevas autoridades han planteado en un anteproyecto de ley que está a estudio del Poder Ejecutivo.

Ese proyecto propone, entre otros aspectos, el cambio del umbral de compras en efectivo, eliminar la fiscalía de lavado creada por una ley de presupuesto para que el lavado lo investiguen las fiscalías penales, cambios en la debida diligencia simplificada y modificar algunos lineamientos en la fiscalización.

La jerarca que participó en el segundo panel junto a Gil y a otro extitular de la Secretaria Antilvado Daniel Espinosa, moderado por Diego Buela (del Estudio Bragard y miembro de la WCA) afirmó que la decisión de eliminar a la fiscalía obedece a que no ha sido "efectiva”. “Ha habido cuatro procesamientos (imputaciones) en los últimos dos años desde que existe la fiscalía”, cuestionó y agregó que eso está dicho en la evaluación de riesgo por profesionales del área.

Libonatti planteó que el principal debe está “en la coordinación” entre organismos. “Los distintos participantes en el Estado no nos estábamos comunicando bien”, dijo y agregó que hay un compromiso de “no duplicar tareas”.

En ese sentido, Espinosa destacó que la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo presidida por el prosecretario Jorge Díaz, se reunió dos veces y ya están por tener su tercer encuentro como ámbito de coordinación mientras que en el gobierno pasado la comisión se reunió cinco veces en todo el período, en lo que reiteró había sido un mensaje erróneo en no darle la importancia que tiene el trabajo del grupo.

Sin cambios, Uruguay irá a la lista gris

Ante una consulta del público, los panelistas se refirieron a la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que es clave para que los países demuestren que están preparados para enfrentar crímenes, prevista para 2030.

Libonatti advirtió que “los resultados no se generan en un día” por lo que hay que empezar a trabajar ya mientras que Montesdeoca advirtió que “si Uruguay se mantiene en la situación en la que está ahora, (va a la) lista gris. Si logra mostrar más resultados en decomisos y aplicación de medidas preventivas se puede tener un resultado más razonable”.

Agregó que el resultado de la evaluación anterior “fue bastante mediocre" ya que "quedaron muchas cosas por hacer”. Señaló que “se le dio cierto changui a los países” porque no había experiencia en aplicar la nueva metodología pero ahora "se va a ser más duro, lo cual implica un desafío más duro para Uruguay porque el sector no financiero era evaluado en conjunto ahora se va a evaluar por separado”.

Al respecto, Gil Iribarne dijo que “no hay que esperar al 2029 para preocuparse". "He visto países que se maquillan para salir lindos en la foto de la evaluación. Si hacemos las cosas bien y nos maquillamos podemos pasar pero si no asumo que repruebo en un país donde el crimen organizado ha aumentado su presencia, me como lo más importante”, señaló tras aclarar que como asesor da opiniones pero no decide.

El experto afirmó que la "clave del éxito" no está en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS), ni en las sanciones que se duplicaron "pero no por eso el sistema funciona mejor". "Hay menos ROS, pero de qué calidad son", se preguntó.

También se expresó en contra a seguir sumando sujetos obligados -se había hablado antes de sumar a las automotoras y de quitar a las zonas francas y organizaciones sin fines de lucro en algunos casos-. en pro de darle "razonabilidad y eficacia que no tiene" el actual sistema.

Desde el sector privado, el abogado Leonardo Costa se mostró contrario a la decisión de eliminar la fiscalía de lavado pero planteó otros cambios que considera necesarios. Como uno de los abogados denunciantes del caso Conexión Ganadera, dijo que la realidad ha demostrado que habría que incluir en el lavado las captaciones masivas de ahorro y se refirió a la necesidad de eliminar el secreto tributario en el sentido de poder saber quién es el titular de una sociedad anónima.

Junto a Costa, también expresaron la visión del sector privado por parte de la Asociación de Escribanos del Uruguay, Lydia López, y la titular del Colegio de Contadores, Cristina Freire. La primera planteó el problema de las SAS digital que es "absolutamente injusto para el sistema jurídico" ya que cualquier persona con una cédula digital puede crear una SAS mientras que ellos deben "hacerle todos los controles" a cualquier persona que quiera crear una Sociedad Anónima o una SRL.

Freire en tanto, afirmó que les genera mucha preocupación la situación de los colegas que están en la frontera y que pueden "caer" en algún procedimiento por falta de conocimiento de las propias empresas que los contratan.