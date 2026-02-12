¿Cómo son las residencias de Washington, Madrid y Lima que Uruguay pondrá a la venta?

El Poder Ejecutivo activará en las próximas semanas un nuevo tramo del proceso de reordernamiento de los gastos en los que pueden incurrir los diplomáticos en el exterior.

Devenido de las modificaciones instauradas a través del Decreto 289/025 del 16 de diciembre y con el fin de contemplar las particularidades relativas a las Residencias Oficiales propiedad del Estado Uruguayo, el diagrama de recortes se traducirá en la venta de los inmuebles ubicados en la ciudades de Washington DC (Estados Unidos) , Madrid (España) y Lima (Perú) , según anticipó el semanario Búsqueda .

El texto también estableció para cada una de las misiones en el extranjero el tope de contratación de una persona para tareas de cocina, limpieza y afines, y tres para las residencias propias del país.

Conforme a la información publicada por Búsqueda , el ministro de Economía, Gabriel Oddone, identificó “locales en el exterior” de “mucho valor” que no estaban siendo utilizados. En este sentido, el canciller Mario Lubetkin, instruyó a los embajadores en España, Estados Unidos y Perú a iniciar el proceso de venta de las residencias que tiene Uruguay en las capitales de esos países.

"Una vez que la venta se concrete, los embajadores en esos países pasarán a alquilar una vivienda, como ocurre en la amplia mayoría de los casos. El dinero producido, evalúan autoridades de Cancillería, podría ser destinado a adquirir espacios de oficina y reparar la sede central del Ministerio de Relaciones Exteriores", sumó el portal.

image Mario Lubetkin

La residencia del embajador de Uruguay en Perú, por ejemplo, se emplaza el distrito de San Isidro de la ciudad de Lima, uno de los espacios ampliamente reconocidos por su carácter de exclusividad y altos costos. Funciona como centro financiero principal, caracterizado por modernos edificios corporativos, embajadas, hoteles de alta gama y zonas elegantes con extensas áreas verdes.

Según el reporte de mercado de Urbania de noviembre 2025, uno de los principales portales inmobiliarios online en Perú, el precio del metro cuadraro (m2) en la región limeña trepa hasta los 2750,51 USD.

Urbania Reporte Urbania

En tanto, la residencia de Uruguay en Madrid, ubicada en Paseo del Pintor Rosales, 28 del barrio de Argüelles, también se erige en una de las zonas de alto nivel de la capital española. Delimitado por Plaza de España, Princesa y el Parque del Oeste, destaca por su arquitectura de finales del siglo XIX, el Templo de Debod y una intensa vida estudiantil. El precio medio por metro cuadrado en el mes de enero 2026 ascendió a 4836,46 USD, marcando una variación de 1,71% en los últimos 3 meses (Trovimap).

image

Finalemente la Embajada de Uruguay en Estados Unidos se encuentra en Washington, DC 20006. Sede que también alberga el Consulado General, el edificio cuenta con una galería de arte en su segundo piso que se utiliza para resaltar las tradiciones culturales de Uruguay.